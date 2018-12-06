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İsrailli yetkiliden "Lübnan'a girmek zorunda kalabiliriz" açıklaması

06 Aralık 2018 Perşembe 19:57
İsrailli yetkiliden "Lübnan'a girmek zorunda kalabiliriz" açıklaması

KUDÜS (AA) - İsrailli üst düzey bir yetkili "İran'dan silah transferine yönelik bir koridor olması durumunda Lübnan'a girebileceklerini" söyledi.

İsrail basınına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, İsrail ordusunun Lübnan sınırında başlattığı "Kuzey Kalkanı" isimli operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yerel basında yer alan haberlere göre söz konusu yetkili, sınır ötesi operasyon ihtimaline ilişkin "Eğer İran'dan Lübnan'a silah transferi koridoru varsa, Lübnan vahim bir durumla karşı karşıya kalır. Bu durumda Lübnan'a girmek zorunda kalabiliriz." dedi.

Lübnan'dan başlayıp İsrail topraklarına kadar ulaştığı öne sürülen tünellerin geniş ve büyük olduğunu söyleyen yetkili, "Bu tüneller çok sayıda gücü İsrail topraklarına geçirerek bölgede bir dizi ölümcül saldırı düzenlemek, kaçırma girişiminde bulunmak ve köyleri ele geçirmek gibi amaçlar için kazıldı." iddiasında bulundu.

İsrail ordusu, 4 Aralık Salı sabahı Lübnan sınırında Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen tünelleri ortaya çıkararak imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adıyla operasyon başlatmıştı.

Aynı gün İsrail ordusu basın ofisi, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail tarafına sızmak amacıyla kazdığı öne sürülen tünellerden birinin fotoğrafını yayınladı.

Ordu açıklamasında, yaklaşık 200 metre uzunluğunda olduğu ifade edilen tünelin 40 metre kadar İsrail topraklarının içine ulaştığı dile getirildi.

Hizbullah ise İsrail ordusunun operasyonu ve tünel iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 19:57
  1. Hizbullah
  2. İsrail
  3. Lübnan

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