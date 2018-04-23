Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İsrailli vekilden insanlık dışı mesaj

İsrail'deki aşırı sağcı vekil Bezalel Smotrich, Filistin'in sembol isimlerinden 17 yaşındaki genç kız Ahed et-Temimi'nin dizinden vurulması gerektiğini söyledi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:14
İsrailli vekilden insanlık dışı mesaj

İsrail'deki Yahudi Evi Partisinden Smotrich, Filistin'in sembol isimlerinden cesur kız 17 yaşındaki Ahed et-Temimi'nin "en azından dizinden vurulması gerektiğini" belirtti.

İsrailli Milletvekili Smotrich, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bence o kız (Ahed et-Temimi) en azından dizinden vurulmalıydı. Böylelikle hayat boyu ev hapsine mahkum olurdu." ifadelerini kullandı.

FİLİSTİNLİ CESUR KIZ AHED ET-TEMİMİ

Meretz Partisi Milletvekili Michal Rozin ise söz konusu açıklamaya, "Kendinden utanmalısın, geçen hafta İsrailli yerleşimciler İsrail ordusunun askerlerine taş attı, onlara ateş açtılar mı?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İsrail askerleri, 8 ay hapis cezasına çarptırılan Ahed et-Temimi'yi 19 Aralık 2017'de ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.

İŞGALCİ İSRAİL TARAFINDAN CEZAEVİNE KONULDU

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınındaki Nebi Salih kasabasında bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlanıyordu. Videoda Ahed'in yanında olduğu görülen kuzeni Nur et-Temimi de daha sonra gözaltına alınarak askeri cezaevine konulmuş, bir süre sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü. Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

Temimi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan İsrail askeri cezaevinde tutuluyor.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 09:14
  1. İstanbul
  2. İsrail
  3. vekil
  4. temimi
  5. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karamollaoğlu Akşener'i ikna edebilecek mi?
    1. Karamollaoğlu Akşener'i ikna..
    2. İşte Putin'in tüm güvenlik..
    3. YSK'dan açıklama geldi! İşte seçime..
    4. Kuzey Kore’de otobüs faciası: 36 kişi..
    5. Karamollaoğlu, Akşener ile görüşecek
    6. İstanbul'da jandarmadan E-5'te nefes..
    7. Yeni dönem başladı! (Barkod kimlik..
    8. Kılıçdaroğlu'na Osmanlı tepkisi
    9. Kuyruğun sonu gelmedi! Hepsini..
    10. Lama vekil tükmüğünde boğuldu!..
    11. Pompalı tüfekle kafeteryayı bastı,..
    12. Çağrı işe yaradı, 4.4 ton altın geldi
    13. PKK'dan sonra bir ittifak açıklaması..
    14. Süper Lig 2017/18 sezonu 29. hafta..
    15. İstanbul'da bugün başkan Yağmur Özer!
    16. CHP ile SP liderinin görüşmeleri başladı
    17. Muş'ta Nisan sonunda iki metre kar
    18. Elazığ-Bingöl yolunda kaza: 2 ölü, 1..
    19. Batman Belediyesi'nden çocuklara..
    20. Perde Kadıköy'de kapanıyor!
    Türklerle ilgili sözleri İran'ı karıştırdı
    Türklerle ilgili sözleri İran'ı karıştırdı
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Tükürdüğünü yaladı... Akşener 'abidik gubidik' işlere girdi
    Tükürdüğünü yaladı... Akşener 'abidik gubidik' işlere girdi