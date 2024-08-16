  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Jose Mourinho için şok sözler! 'Artık Avrupa seviyesinde değil' Skandal açıklamayı yaptı…

S-400'ler neden kullanılmadı? Mete Yarar çılgına döndü, bağırdı, esti gürledi

Türkiye hukuk endeksinde geride öyle mi hokkabazlar! Hani sosyal medya paylaşımından insan tutuklanmazdı

Türkiye’yi dünyaya böyle rezil ediyorlar! İrlandalı turist Ekrem’e dava açtı!

Türkiye'yi "7 kilise kehaneti" ile işgal planı! Büyük oyunu oynamaya başladılar, Türkiye hamle yapmalı

İzmir'de korkulan oldu! Alevler evlere sıçradı

Böyle olur Özgür Özel’in Filistin davası! Abbas’ı dinlemeye gelmedi, Can Atalay için koştu

'Yuvaya dönüşün' kapıları açıldı! Yeniden Refah'tan AK Parti'ye akın var

Kazakistan, Avrupa’ya rest çekti! Rusya yaptırımları bizi bağlamaz

Suriye'deki depremler Türkiye'yi salladı
Dünya İsrailli ve yabancı aktivistler İngiltere'yi protesto etti! Soykırım ordusuna sattı: Milyar dolarlık silah satışına tepki!
Dünya

İsrailli ve yabancı aktivistler İngiltere'yi protesto etti! Soykırım ordusuna sattı: Milyar dolarlık silah satışına tepki!

Yeniakit Publisher
2024-08-16 18:30:00 - 2024-08-16 18:31:26
İsrailli ve yabancı aktivistler İngiltere'yi protesto etti! Soykırım ordusuna sattı: Milyar dolarlık silah satışına tepki!

İsrailli ve yabancı aktivistler İngiltere'yi şok etti! İngiltere'nin Siyonist İsrail'e silah ihracatını protesto etti.

Doğu Kudüs'teki İngiltere'nin Kudüs Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup İsrailli ve yabancı aktivist, İngiltere'nin İsrail'e silah ihracatını protesto ederek "Soykırımı silahlandırmayı bırak" yazılı pankart açtı. Protestocular, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması ve İsrail'e silah satışına son vermesi" talebinde bulundu.

Yazılı pankart açan protestocular, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması ve Tel Aviv'e silah satışına son verilmesini istiyor

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23