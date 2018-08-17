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İsrailli tur grubu Filistin'i haritadan sildi, ABD'li Yahudi tepki verdi

Birtright adlı İsrailli tur grubu, ABD’li Yahudileri gezdirdiği turda Filistinsiz bir harita kullanınca, bir katılımcı tepki gösterdi.

17 Ağustos 2018 Cuma 17:12
İsrailli tur grubu Filistin'i haritadan sildi, ABD'li Yahudi tepki verdi

 yeniakit.com.tr  Büyük bir İsrailli tur grubu olan ve Amerikalı Yahudileri gezdiren Birtright adlı grup, katılımcılarına Filistin’in silindiği bir harita verdi. Bunu gören bir iştirakçi otobüste tepki vermeye başladı. Birtright grubu adına ona cevap veren tur lideri ise bir kez daha İsrail ve Siyonist kafasını çarpıcı şekilde gözler önüne serdi.

“İSRAİL BATI ŞERİA’YI KENDİSİNE AİT GÖRÜYOR”

Skandalı gözler önüne seren videoda tepki veren gencin, Birthright’ın herkese bu haritayı verip vermediğini, zira kendisi sormasa Batı Şeria’nın haritada nerede olduğunu bilemeyeceklerini çünkü gözükmediğini ifade ettiği görülüyor. Buna grup liderinin cevabı ise şu oluyor: “İsrail Batı Şeria’yı İsrail’in bir parçası olarak görüyor ve İsrail bizim haritalarımızda Batı Şeria’nın etrafına hiçbir şey koymuyor zira Batı Şeria Tel Aviv yahut Kudüs gibidir.

GENÇ “ASKERİ İŞGAL YAPILIYOR” DEDİ, “İSRAİL’İN İNANDIĞI VE İNANMANIZI İSTEDİĞİ BU” CEVABI ALDI

Gencin bunun üzerine resmen Filistin’in varlığı hakikatinin silindiğine dikkat çekip bunun doğru olmadığını, tüm uluslararası toplum ve Filistinlilerin bunu asla kabul etmediğini söyledi. Genç bununla da kalmayıp, Filistinlilerin orada “askeri işgal altında olduklarını” da kaydetti. Genç tepkisini sürdürüp “Suları bir başkası tarafından kontrol ediliyor ve yeterince ulaşım sağlayamıyorlar. Hayatları cehenneme çevrilmiş halde zira Kudüs’teki ailelerini bile göremiyorlar. Diğer şehirlere gidemiyorlar çünkü yollar daimi olarak kontrol ediliyor ve tüm bu kontrol noktalarından geçmek zorundalar…” sözlerini de kullandı.

Bunun üzerine grup lideri, “Biz ‘doğru budur’ demiyoruz, biz ‘inanmanız gereken budur’ diyoruz… İsrail size neye inandıklarını gösteriyor… Batı Şeria İsrail devletinin bir parçasıdır, İsrail’in bir parçasıdır ve İsrail idaresinin [haritada] size gösterdiği de işte budur: İsrail memleketi.

Birtright tepki iştirakçilerin eve dönüş uçuşlarını karşılamaktan vazgeçip bunları iptal etti ve bununla kendi kendilerine uğraşmaları gerektiğini bildirdi. Bununla da kalmayıp üstüne bir de dava açma tehdidi yöneltti.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 17:12
  1. Birtright

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