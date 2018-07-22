İsrailli teröristler down sendromlu genci gözaltına alıp kolunu kırdı!

Gazze'deki işgal karşıtı gösterilerde sivilleri hedef alan İsrailli teröristler, bu kez de El-Halil kentinde down sendromlu bir gence şiddet uyguladı.

28 yaşında olduğu belirtilen Mahmut Zayid adlı gencin, dün İsrailli teröristler tarafında gözaltına alındıktan sonra şiddete uğradığı, bu sebeple kolunun kırıldığı ifade edildi.

İsrailli teröristler geçtiğimiz yıl da down sendromlu Muhammed et-Tavil adlı genci gözaltına almış, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu'nun girişimleriyle Muhammed Türkiye’ye getirilmişti.

Kaynak: TRT Haber