İsrailli teröristler down sendromlu genci gözaltına alıp kolunu kırdı!
El-Halil kentinin Bab ez-Zaviye bölgesinde 28 yaşındaki down sendromlu Mahmud Zayid, İsrailli teröristler tarafından şiddet uygulanarak rehin alındı. İsrailli teröristler, Filistinli Mahmut Zayid'in kolunu da kırdı.22 Temmuz 2018 Pazar 01:04
Gazze'deki işgal karşıtı gösterilerde sivilleri hedef alan İsrailli teröristler, bu kez de El-Halil kentinde down sendromlu bir gence şiddet uyguladı.
28 yaşında olduğu belirtilen Mahmut Zayid adlı gencin, dün İsrailli teröristler tarafında gözaltına alındıktan sonra şiddete uğradığı, bu sebeple kolunun kırıldığı ifade edildi.
İsrailli teröristler geçtiğimiz yıl da down sendromlu Muhammed et-Tavil adlı genci gözaltına almış, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu'nun girişimleriyle Muhammed Türkiye’ye getirilmişti.
Kaynak: TRT Haber
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