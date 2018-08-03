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İsrailli teröristler 3 Filistinliyi vurdu!

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 Filistinli İsrail terörist askerlerince vurularak yaralandı.

03 Ağustos 2018 Cuma 23:34
İsrailli teröristler 3 Filistinliyi vurdu!

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 Filistinlinin İsrail askerlerince vurularak yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında çıkan olaylarda, Ramallah'ın El-Mugayyer beldesinde 2, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Hizma beldesinde ise 1 kişinin İsrail askerleri tarafından vurularak yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların durumunun ağır olmadığı kaydedildi.

Görgü tanıklarına göre, Hizma'da İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında çıkan olaylarda İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Yerel kaynaklar ise Mugayyer beldesinde bir yerleşimcinin yaralanması sonrası olaylar çıktığını aktarmıştı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 23:34
  1. Batı Şeria
  2. Doğu Kudüs
  3. Filistin

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