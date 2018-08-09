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İsrailli sözcü "Hemen değiştir!" diyerek fırçaladı, İngiliz BBC emri yerine getirdi!

Gazze'ye hava saldırılarıyla ilgili bir haber yapan BBC, İsrailli sözcüden tepki gördü. İsrailli sözcüden "Hemen değiştir" emrini alan BBC, sosyal medyadan attığı 'tweet'i sildi ve haberi de değiştirdi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 19:31
İsrailli sözcü "Hemen değiştir!" diyerek fırçaladı, İngiliz BBC emri yerine getirdi!

 yeniakit.com.tr 

İngiliz medya organı BBC'nin 'Gazze saldırıları'yla ilgili haberine terör devleti İsrail'den müdahale geldi.

İngiliz BBC'nin "İsrail hava saldırıları hamile kadınları ve çocukları öldürdü" haberinin ardından terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon tarafından "Hemen değiştir" tepkisi geldi.

"HEMEN DEĞİŞTİR" EMRİ

BBC'yi azarlaması ve İngiliz medya organına emir verir gibi ifadeler kullanması dikkat çeken İsrailli sözcü, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı da etiketlediği sözlerinde "Bu İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi bir şikayettir. Bu başlık gerçekliğin kasıtlı bir yanlış tanıtımıdır.(Bunu anlamıyorsanız, bu kibarca yalanın eş değeridir.) İsrail Hamas tarafından hedef alındı ve İsrail Savunma Güçleri onları korumak için harekete geçti. Hemen değiştir!!!" dedi.

İsrailli sözcü, İngiliz BBC'yi böyle fırçaladı:

İNGİLİZ BBC EMRİ UYGULADI

BBC bu fırçanın üzerine İsrailli sözcünün emrini yerine getirdi. Uyarıyı alan İngiliz yayın organı, haber başlığını "Gazze hava saldırıları roketler İsrail’i vurduktan sonra kadın ve çocukları öldürdü" şeklinde değiştirdi. Sosyal medyaya attığı 'tweet'i ise sildi.

İNGİLİZLER İSRAİLLİ SÖZCÜDEN AFERİNİ KAPTI

Haber başlığının değiştirilmesi ve sosyal medyaya atılan 'tweet'in silinmesinin ardından BBC, İsrailli sözcüden 'aferin'i kaptı. İngilizlere teşekkür eden İsrailli sözcü, "Yanıltıcı tweet'i sildiği ve gerçekler hakkında rapor verdiği için BBC'ye teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 19:31
  1. BBC
  2. İsrail Dışişleri Bakanlığı
  3. Gazze
  4. Emmanuel Nahshon
  5. terör devleti İsrail
  6. Gazze saldırıları
  7. İngiliz BBC

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