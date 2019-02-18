0553 313 94 23

İsrailli muhalif lider siyaseti bıraktı

Hatnua Partisi lideri Tzipi Livni:"Siyaseti bırakıyorum ancak barış umudunun İsrail'i terk etmesine izin vermeyeceğim"

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:57
İsrailli muhalif lider siyaseti bıraktı

KUDÜS (AA) – Eski İsrail Dışişleri Bakanı ve muhalefet partilerinden Hatnua'nın lideri Tzipi Livni, siyaseti bıraktığını açıkladı.

Solcu muhalif lider Livni, Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 20 yıllık siyasi hayatını sonlandırdığını ve merkez sol partilerin oy kaybını önlemek için partisinin 9 Nisan'da yapılacak erken seçime katılmayacağını duyurdu.

Livni, "Siyaseti bırakıyorum ancak barış umudunun İsrail'i terk etmesine izin vermeyeceğim." ifadesini kullandı.

İsrail basınına göre Livni, partisinin seçim barajını aşamayacağını gördüğü için bu kararı aldı.

Son kamuoyu yoklamalarında, Livni'nin partisi Hatnua'nın oylarının, meclise milletvekili sokmak için gerekli yüzde 3,25'in altında kalacağı öngörülüyordu.

İsrail'de Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde de bulunan Tzipi Livni, bakanlık yaptığı dönemlerde İsrail ile Filistin arasındaki müzakerelerde aktif rol oynamıştı.

İsrail'deki anketler, 9 Nisan'da yapılacak erken seçimde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'u önde gösteriyor. Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın kurduğu İsrail Direnç Partisi'nin ise Likud'un ardından seçimden ikinci çıkacağı öngörülüyor.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 16:57
  1. İsrail
  2. Tzipi Livni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taciz iddiasına polisten görüntülü yanıt
    1. Taciz iddiasına polisten görüntülü yanıt
    2. İP'li Başkan yardımcısı ve 70 kişi..
    3. Vali Karaloğlu: "Antalya, rüştünü..
    4. Emekli öğretmen kitabını tanıttı
    5. Hindistan'daki domuz gribi salgını
    6. Başkan Kocadon ;“Mustafa Saruhan..
    7. Suudi Arabistan, kalaşnikof üretecek
    8. Başkan Erdoğan Isparta'da konuşuyor
    9. Trafo patladı
    10. ‘Hayalet konteyner’ operasyonunda 4..
    11. Polonya rest çekti! Toplantı iptal oldu
    12. Nero Endüstri'nin başarı karnesi
    13. Reel ve Finans sektörü Malatya’da..
    14. Yöresel lezzetler Kahramanmaraş’ta..
    15. Sivas’ta muhtarlar toplantısı yapıldı
    16. Öğrencilerden Jandarma Komutanlığına..
    17. Genç kızın ölümü şüpheli bulundu
    18. Büyükkılıç, "Şehrimizi ilgilendiren..
    19. Takla atan otomobil refüjdeki çukura..
    20. TRT Akademi Söyleşileri ESOGÜ’de..
    21. Küplüpınar Spor ve Eğitim Merkezi..
    22. Teröristler ne yapacağını şaşırdı:..
    23. Eskişehirli sporculardan Almanya’da..
    24. Samsun’da 5 yılda bin 577 bina riskli..
    25. Bolu’da hükümlülerin el emekleri..
    26. İsrailli muhalif lider siyaseti bıraktı
    27. Sakarya yerel seçim anket sonuçları..
    28. İran'da işsizlik sorunu
    29. Aylık 80 TL elektrik desteği nasıl..
    30. Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait..
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!