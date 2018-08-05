İsrailli meşhur gazeteci: Bu Araplar bizden daha Siyonist!

yeniakit.com.tr özel haber

Terör devleti İsrail ile Körfez’deki Arap ülkeleri arasındaki ilişkiler tarihte hiç olmadığı kadar gelişirken, İsrailli bir gazeteci Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) kirli ajandasını deşifre etti. Dubai Eski Polis Şefi Dahi Halfan ile twitter üzerinde söz düellosu yaşayan İsrailli gazeteci Edy Cohen, gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.

‘BİZDEN DAHA FAZLA SİYONİSTSİNİZ!’

Dahi Halfan ile yaşadığı düello sonucu ‘‘Arap Siyonistler bizim İsrailli Siyonistlerden daha fazla Siyonist…’’ diyen Edy Cohen, ‘‘Dün Dahi Halfan, Edi Cohen adalet önünde bekleniyor diye twit atınca… Sırf twit attılar diye ya da retweet yaptılar diye ya da Rabia işareti yaptılar diye Yemen ve Somali’deki BAE hapishanelerinde işkence altındaki tutukluları hatırladım. Ve Arap ülkelerindeki binlerce uydurma suçu hatırladım’’ ifadelerini kullandı.

‘‘FİLİSTİNLİLERDEN NEFRET EDİYORUZ’’

Filistin konusunda da dikkat çekici açıklamalarda bulunan İsrailli akademisyen ve gazeteci Cohen, şunları yazdı:

Şu an emekli olan ve Dahi Halfan ile görüşen biri bana harfi harfine şunları söyledi: Dahi Halfan Filistinlilerden bizden daha fazla iğreniyor. Yahudileri ve İsrail Devleti’ni ise sevip saygı gösteriyor. Dahi’nin ona söyledi şu cümleyi unutamam: ‘Yahudileri seviyorum ama bunu açıklayamam. Filistinlilerden nefret ediyorum ama bunu da açıklayamam.’

BAE’Lİ PİLOTLAR F-35 UÇURDU

Cohen; Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail üçgeninde yaşanan gelişmeleri şu ifadelerle duyurdu:

BAE, Arap ülkeleri arasında İsrail’le en fazla yardımlaşan ülke olarak gösterilir. Ortada açık hat var. İki ay önce BAE’li bir heyet İsrail’i ziyaret etti. Amerika’dan onay alınmasıyla BAE’li pilotlar hava üslerine girip F-35’leri uçurdular. Çünkü BAE, F-35’leri yakında Yemen’de kullanmayı planlıyor.

TÜRKİYE VE FİLİSTİN DÜŞMANI İSRAİL VE ABD DOSTU

İsrailli gazeteci Edy Cohen ile sürtüşme yaşayan Dubai Eski Polis Şefi Dahi Halfan ve ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan karşıtı tutumuyla biliniyor. Mısır darbesinin en büyük destekçisi olan ve Mısır diktatörü Abdülkfettah es-Sisi’yi destekleyen BAE, dünyada İhvan-ı Müslimin karşıtı siyasetin öncülüğünü yapıyor. Türkiye’deki Amerikancı FETÖ’cülerin 15 Temmuz’da gerçekleştirdiği darbe girişiminin de en büyük destekçilerinden biri olan BAE, Arap halklarına karşı komplocu siyasetiyle biliniyor. Son dönemde Filistin’de Hamas’ın tasfiyesi üzerine yoğunlaşan BAE, İsrail ve ABD ile yakın işbirliğiyle tanınıyor.