İsrailli küstah bakan: Suikast düzenlemeliyiz!

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, İsrail ve Gazze arasında 2 gün sürdükten sonra bugün itibarıyla sonlanan çatışmalarından ardından İsrail'in Hamas'ın lider kadrosuna yönelik suikastlerine geri dönmesi gerektiğini söyledi.

TERÖRİSTLERİN ŞAHI, HAMAS’A TERÖRİST DEDİ

Uzlaşma yerine katliam yapmayı savunan terörist Regev, “Denklem basit. Eğer bizim çocuklarımız korku içinde yaşıyorsa, Hamas liderleri de korku içinde yaşamalı. Bu katil terörist grubunun liderlerine yönelik suikast politikasına geri dönmeliyiz” dedi.

BİNLERCE FİLİSTİNLİ ÇOCUĞU KATLEDENLER SÖZDE ÇOCUKLARI SAVUNUYOR

Gazze'den atılan roketlerin hedefi olan İsrail'in güney kasabalarının belediye başkanları ile bir araya gelen Regev “Onlar bana (o bölgedeki) çocukların İsrail'in geri kalanındaki çocukların aksine yaz kampları ve sosyal aktivitelerden yararlanamadıkları yönündeki akılalmaz gerçekliği aktardı. Çocuklarınyaz tatilleri bu şekilde olmamalı” diye konuştu.