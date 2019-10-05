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İsrailli komutan, Filistinlilerin attığı taştan korkan askerleri dövdü

Terörist İsrail ordusunda görevli bir komutan, Filistinlilerin attığı taşlardan korkan İsrailli sözde askerleri kafalarına vura vura dövdü.

05 Ekim 2019 Cumartesi 16:20

Yıllardır Filistin'i kan gölüne çeviren İsrailli teröristler, bir taştan korkacak kadar aciz olduklarını gözler önüne serdi!.. Dev gibi tanklara karşı duran Filistinli çocukların karşısında, küçücük taştan dahi korkan İsrailli teröristler, kendi komutanlarını da çıldırttı. Terörist İsrail ordusunda görevli bir komutan, taştan korkan İsrailli sözde askerleri kafalarına vurarak uyardı. 

Kaçıp saklandılar

İsrail'in işgali altında bulunan Batı Şeria'daki bir köye baskın düzenleyen askerler, ellerinde makinalı tüfeklerin olmasına rağmen Filistinli çocukların attığı taşlardan kaçarak saklandı.

Askerlerin kafasına vurdu

Askerlerinin korkaklığını gören İsrailli komutan, askerlerini kafalarına vurarak cezalandırdı. O anlar, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 16:20
  1. Batı Şeria
  2. Filistin
  3. İsrail
  4. İsrailli askerler
  5. dayak yiyen israil askerleri
  6. taştan kaçan israilliler

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