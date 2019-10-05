İsrailli komutan, Filistinlilerin attığı taştan korkan askerleri dövdü Terörist İsrail ordusunda görevli bir komutan, Filistinlilerin attığı taşlardan korkan İsrailli sözde askerleri kafalarına vura vura dövdü.

Yıllardır Filistin'i kan gölüne çeviren İsrailli teröristler, bir taştan korkacak kadar aciz olduklarını gözler önüne serdi!.. Dev gibi tanklara karşı duran Filistinli çocukların karşısında, küçücük taştan dahi korkan İsrailli teröristler, kendi komutanlarını da çıldırttı. Terörist İsrail ordusunda görevli bir komutan, taştan korkan İsrailli sözde askerleri kafalarına vurarak uyardı. Kaçıp saklandılar İsrail'in işgali altında bulunan Batı Şeria'daki bir köye baskın düzenleyen askerler, ellerinde makinalı tüfeklerin olmasına rağmen Filistinli çocukların attığı taşlardan kaçarak saklandı. Askerlerin kafasına vurdu Askerlerinin korkaklığını gören İsrailli komutan, askerlerini kafalarına vurarak cezalandırdı. O anlar, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.