İsrailli komutan, Filistinlilerin attığı taştan korkan askerleri dövdü
Terörist İsrail ordusunda görevli bir komutan, Filistinlilerin attığı taşlardan korkan İsrailli sözde askerleri kafalarına vura vura dövdü.05 Ekim 2019 Cumartesi 16:20
Yıllardır Filistin'i kan gölüne çeviren İsrailli teröristler, bir taştan korkacak kadar aciz olduklarını gözler önüne serdi!.. Dev gibi tanklara karşı duran Filistinli çocukların karşısında, küçücük taştan dahi korkan İsrailli teröristler, kendi komutanlarını da çıldırttı. Terörist İsrail ordusunda görevli bir komutan, taştan korkan İsrailli sözde askerleri kafalarına vurarak uyardı.
Kaçıp saklandılar
İsrail'in işgali altında bulunan Batı Şeria'daki bir köye baskın düzenleyen askerler, ellerinde makinalı tüfeklerin olmasına rağmen Filistinli çocukların attığı taşlardan kaçarak saklandı.
Askerlerin kafasına vurdu
Askerlerinin korkaklığını gören İsrailli komutan, askerlerini kafalarına vurarak cezalandırdı. O anlar, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
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