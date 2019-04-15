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Seçim 2019 Sayfası

İsrailli heyet Bahreyn ziyaretini iptal etti

15 Nisan 2019 Pazartesi 15:46
İsrailli heyet Bahreyn ziyaretini iptal etti

KUDÜS (AA) – İsrail heyeti, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "2019 Uluslararası Girişimcilik Konferansı"na katılmaktan vazgeçti.

Israel HaYom gazetesinin haberine göre, İsrail Ekonomi ve Endüstri Bakanı Eli Cohen, İsrailli yetkililer ile iş adamlarından oluşan 30 kişilik heyetin Manama'daki konferansa katılımını "siyasi sebepler" ile iptal ettiğini açıkladı.

Haberde İsrailli Bakan Cohen'in konuyla ilgili daha fazla ayrıntıya yer vermediği belirtildi, ancak gazete, sosyal medyadaki tepkilerin yanı sıra Bahreyn'deki protestoların İsrailli heyetin konferansa katılımının iptal edilmesine yol açtığına dikkati çekti.

Öte yandan İsrail Ulaştırma Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Yisrael Katz ise Kanal 13 televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrailli heyetin konferansa katılmama sebebinin, "Bakan Cohen'in kendi siyasi mülahazaları olduğunu" söyledi.

Heyetin konferansa katılımının önemli olduğunu vurgulayan Katz, "Cohen'in Bahreyn'e gidip gitmemeye karar vermesi gerekiyordu, bu çok önemli bir geziydi. Ancak seçimlerde kazandıkları başarıları devam ettirmek için, heyetin bu konferansa katılımını iptal etmeye karar verdiğini düşünüyorum." dedi.

ABD merkezli "Global Girişimcilik Ağı" tarafından Manama'da 15-18 Nisan'da düzenlenen konferansa İsrail'in de davet edilmesi Bahreyn halkının yoğun tepkisine neden olmuştu.

- İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki yakınlaşma

Son dönemde başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dikkati çekiyor.

İlk önce İsrail Milli Takımı'nın geçen yıl Katar'ın başkenti Doha'da 25 Ekim-3 Kasım tarihlerinde düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılması gündeme geldi.

Ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Ekim'de ülkesiyle diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

BAE yönetimi de aynı günlerde Uluslararası Judo Federasyonu tarafından başkent Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'nda İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin verdi.

İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı, diplomatik ilişkilere sahip olmadığı BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalındı. Turnuvayı izlemek için Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev de madalya töreninde yer aldı.

İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak bir konuşma yaptı.

Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz ise 7 Kasım'da Umman'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı'nda İsrail, Ürdün ve Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak "Barış Demir Yolu Projesi"ni tanıttı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerinden Umman'a yaptığı ziyareti işaret ederek yakın zamanda başka Arap ülkelerini de ziyaret edeceğini söylemiş ancak hangi ülkeyi kastettiğini açıklamıştı. İsrail basınında yer alan haberlerde ise bu ülkenin Bahreyn olduğu iddia edilmişti.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 15:46
  1. ABD
  2. Bahreyn
  3. İsrail
  4. Körfez ülkeleri

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