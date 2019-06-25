İsrailli gazeteciden Bahreyn'de Lübnan birasıyla poz

KUDÜS (AA) - ABD'nin desteğiyle Bahreyn'de düzenlenecek ekonomi çalıştayını takip eden İsrailli gazeteci Barak Ravid, Manama'da kaldığı otelde Lübnan birasıyla poz verdi.

ABD'nin İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" için hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelenen plan çerçevesinde bugün Bahreyn'in başkenti Manama'da başlayacak çalıştayı takip etmek üzere 7 İsrailli gazetecinin bu ülkeye girişine izin verildi.

Gazetecilerden biri olan İsrail'in Kanal 13 muhabiri Barak Ravid, Manama'da kaldığı otelde çektiği bir fotoğrafı Twitter üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Elindeki biranın fotoğrafıyla paylaştığı mesajda Ravid, "Lübnan birasıyla Bahreyn... İşte yeni Orta Doğu." ifadelerini kullandı. Ravid diğer mesajlarında Ürdün'ün başkenti Amman'dan özel bir uçakla Suudi Arabistan hava sahasından geçerek Bahreyn'e ulaştıklarını anlatarak, "İsrail medyası ilk defa Bahreyn'den yayın yapıyor." bilgisini paylaştı.

Haaretz gazetesi adına konferansı takip edecek olan gazeteci Noa Landau ise başına örttüğü şallı bir fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşarak, İsrail ile Bahreyn arasında diplomatik ilişki bulunmamasına rağmen konferansa katılan İsrailli gazeteciler ile iş adamlarının ülkelerine ait pasaportlarla Manama'ya giriş yaptıklarına dikkati çekti.

İsrailli gazeteci, kendisine verilen Bahreyn vizesinde doğum yerinin Filistin olarak yazıldığını sözlerine ekledi.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ise farklı siyasi eğilimlerden 25 medya kuruluşundan basın mensuplarının Manama'daki konferansı takip etmek üzere davet edildiğini, bunlardan 7'sinin İsrailli olduğunu açıkladı.



