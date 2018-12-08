İsrailli, Filistinli ve Türk şefler birlikte yemek yaptı

HAYFA (AA) - TURGUT ALP BOYRAZ - ESAT FIRAT - Tarihi Filistin şehirlerinden olan ancak bugün İsrail sınırları içerisinde kalan Hayfa'da düzenlenen Arap Yemek Festivalinde buluşan Urfa asıllı İsrailli Yahudi şef Haim Cohen, İsrail vatandaşı olan Filistin asıllı Arap şef Nof Atamna İsmail ve İzmir'den gelen Türk şef Kemal Demirasal birlikte yemek yaptı.

Arap yemekleri yapan kadın şef Atamna İsmail tarafından dört yıl önce başlatılan ve İsrail Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Arap Yemek Festivalinin bu yılki odak noktası Osmanlı Türk mutfağı oldu.

Hayfa'da 6 ve 7 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen festivalde Türkiye'den gelen şefler Kemal Demirasal ve Maksut Aşkar Türk yemekleri yaparken, festivale özel açılan dükkanlarda da Türk tatlıları, Türkiye'den gelen kuruyemiş, baharatlar ve seramik gibi el işi ürünleri satıldı.

Şehirdeki birçok restoran da bu festivale katılarak her biri farklı bir Türk yemeğini İsrailli Yahudi ve Filistinli Müslümanların beğenisine sundu. Bunlar arasında karnıyarıktan Adana kebabına, hamsi tavadan çiğ köfteye kadar birçok Türk yemeği yer aldı.

Arap şef Atamna İsmail ve Türk şef Demirasal ile birlikte çiğ köfte, tanduri ve dolma gibi yemekler yaptıktan sonra AA muhabirine konuşan İsrailli şef Cohen, kendisinin İsrail'de doğduğunu ancak anne ve babasının Urfa'dan buraya göç etmesinden dolayı evlerinde her zaman Türk yemekleri yaptıklarını söyledi.

Türk yemeklerinin özellikle kendisinin çocukluk dönemi için özel bir yeri olduğuna değinen Cohen, "Bence dünyadaki en iyi mutfak Türk mutfağı ve ben yemeklerin herkesin anladığı uluslararası bir dil olduğunu düşünüyorum. Siyaset konuşacağımıza önce birlikte yemek pişirelim ve diğer alanlardaki sorunların da çözüleceğini umalım." dedi.

- İsrailliler Türk yemeklerini tatmak için Türkiye'ye geliyor

İsraillilerin Türk yemeklerini çok sevdiğini de belirten Cohen, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin iyi olmamasına rağmen sırf Türk yemeklerini tatmak için Türkiye'ye seyahat eden çok sayıda İsrailli olduğunu ifade etti.

Cohen, Urfa'dan gelmelerinin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen evlerinde hala sık sık çiğ köfte yaptıklarını da sözlerine ekledi.

- Bölgedeki yemekler birbirine çok benziyor

Türk şef Demirasal da, aynı coğrafya olduğu için Türk yemekleri ile buradaki yemeklerin bir birine çok benzediğini belirterek, festivalde bu yıl Türk yemekleri konseptinin öne çıkarılmasının da aslında bu benzerliğe vurgu yapmak olduğunu söyledi.

Yemeğin insanların bir araya gelerek sohbet edebildiği bir ortam oluşturduğuna da vurgu yapan Demirasal, siyasetteki farklılığın yemeklere pek yansımadığını belirtti.

- Yemek kültürü bölgeyi birleştiriyor

İsrail vatandaşı olan Arap şef Atamna İsmail de, yemek kültürünün ülke sınırı tanımadığını ve etkileşime bir şekilde devam ettiğini belirterek, Urfa kökenli İsrailli şef Cohen ve İzmirli şef Demirasal ile kendisinin yapığı yemeklerin arasındaki benzerliklere dikkati çekti.

Yemek kültürünün bölgeyi birleştirdiğini belirten Atamna İsmail, bu etkileşimin devam etmesinin herkesin yararına olduğunu kaydetti.

Hayfa'daki başka bir restoranda Filistin asıllı İsrail vatandaşı şef Moin Halebi ile birlikte yemek yapan Hataylı şef Maksut Aşkar da, festivalin amacının farklı kültürleri bir araya getirerek dostluğun ne kadar önemli olduğuna yemek üzerinden vurgu yapmak olduğunu söyledi.

Aşkar, "Ben de Filistinli şef arkadaşım Moin ile birbirimizin mutfağını paylaşarak daha da kaynaşmak için buraya geldim." dedi.











