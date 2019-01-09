0553 313 94 23

İsrailli eski bakana İran'a casusluktan 11 yıl hapis cezası

09 Ocak 2019 Çarşamba 13:37
İsrailli eski bakana İran'a casusluktan 11 yıl hapis cezası

KUDÜS (AA) – İsrail'de eski Enerji Bakanı Gonen Segev, "İran adına casusluk yaptığı" gerekçesiyle 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İsrail'in Kanal i24 televizyonunun haberine göre, eski Enerji Bakanı Segev, bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Merkezi Mahkeme'de duruşmaya çıkarıldı.

Segev'in suçunu kabul ettiği belirtilen haberde, "Suçun itirafını içeren bir anlaşmayı imzaladıktan sonra İran'a casusluk yapmakla suçlanan eski bakan Segev'e 11 yıl hapis cezası verildi." ifadeleri kullanıldı.

Eski bakan Segev'in, İsrail'in enerji üretim teknolojisi, güvenlik alanları, binaları ve İsrail'in siyasi ve güvenlik birimleri yetkilileri hakkında İran'a istihbarat sağlamakla suçlandığı kaydedildi.

Haberde Segev'in son yıllarda Nijerya'da yaşadığı ve 2018 yılında Gine'ye geçmek üzereyken İsrail'in talebi üzerine Gine makamlarınca ülkeye girişine izin verilmediği ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) tarafından geçen yılın mayıs ayında İsrail'e getirildiği belirtildi.

Segev'in Nijerya’da bulunduğu süre boyunca İran Büyükelçiliği ile daima temasta olduğu ve İran istihbaratına bilgi verdiği öne sürülen haberde, eski bakanın İran istihbaratına çalışan bir casus olduğuna vurgu yapıldı.

İsrail'de 1995-1996 yıllarında Enerji Bakanlığı yapan Gonen Segev, daha önce uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve sahtekarlık suçlamaları nedeniyle 9 gün boyunca yalnız bir hücrede hapse atılmıştı.

İran İstihbarat Bakanlığı Casuslukla Mücadele Birimi Genel Müdürü de geçen ay İran istihbarat servislerinin İsrail yönetimi içinde güçlü nüfuzu olduğunu ileri sürmüştü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 13:37
  1. Gine
  2. iran
  3. İsrail
  4. istihbarat
  5. Nijerya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dereye düşen otomobilde hayatını kaybeden baba ve çocukları toprağa verildi
    1. Dereye düşen otomobilde hayatını..
    2. Trump'a tepkiler büyüyor! Protestolar..
    3. Sufi Yolu'nu yürüyen Amerikalı..
    4. GDO demek, canlıya yaratılıştan..
    5. İsviçre Merkez Bankası geçen yıl 15,3..
    6. Çankırı’nın meşhur Tuz Odası..
    7. Üst düzey Rus yetkiliden flaş..
    8. ABD Adana Konsolosluğu tercümanı Hamza..
    9. İlçe jandarma komutanına uyuşturucu..
    10. Almanya'da 3 havalimanında uyarı grevi..
    11. İş yerini soyan hırsızdan pişkin not!..
    12. Tekirdağ'da patlama! Ölü ve yaralılar..
    13. Ateist sevici sözde ilahiyatçıya..
    14. "IKBY'de tutuklu çocuklara işkence..
    15. Tayland'da alıkonulan Suudi genç kadın
    16. Taşı boya, gülümse
    17. İzmir'de rezalet! Sözde doktor,..
    18. THY'den sefer iptali
    19. Ukraynalı judoculardan Türk askerine..
    20. ETCEP! (Eğitimde Toplumsal Cinsiyet..
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı