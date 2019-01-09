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İsrailli eski bakana İran casusu olmaktan 11 yıl hapis cezası

Terör devleti İsrail'in eskiEnerji Bakanı Gonen Segev, İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:36
İsrailli eski bakana İran casusu olmaktan 11 yıl hapis cezası

İsrail'in eski bakanlarından Gonen Segev, İran için casusluk yaptığı gerekçesiyle 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haziran ayında İsrailli eski bakan ve milletvekili Gonen Segev'in "İran adına casusluk yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirilmişti.

İsrail'in iç istihbarat servisi Şin Bet'in açıklamasına göre, 1992-1995 yıllarında Enerji Bakanı olarak da görev yapan eski milletvekili Gonen Segev, "İran adına casusluk yapmak ve savaş zamanında düşmana yardım etmek" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Açıklamada, Segev'in ilk olarak İran'ın Nijerya'daki büyükelçiliğinde bazı İranlı yetkililerle bir araya geldiği, daha sonra iki defa İran'ı ziyaret ederek bazı kişilerle görüştüğü iddia edilmişti.

Nijerya'da yaşayan Segev'in mayıs ayında Ekvator Ginesi'ne yaptığı ziyaret sırasında yerel polis tarafından gözaltına alındığı ve ülkesine iade edilen Segev'in sonra İsrail'e getirildiği belirtilmişti.

Daha önce de Hollanda'dan İsrail'e 30 bin uyuşturucu hap sokmaya çalışmak suçlamasıyla hakkında dava açılan Segev, 2005 yılında mahkeme tarafından suçlu bulunmuş ve 5 yıl hapse mahkûm edilmişti.

Segev, 2 yıl hapiste kaldıktan sonra 2007'de serbest bırakılmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 11:36
  1. Terör Devleti İsrail
  2. Siyonist İsrail
  3. İsrailli eski bakan
  4. Gonen Segev
  5. hapis cezası

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