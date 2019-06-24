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İsrailli dolar milyarderinin 20 milyon avro değerindeki yatı denize indirildi

Bodrum’da yapılan 20 milyon avro değerindeki 50 metrelik lüks yat, törenle denize indirildi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:12
İsrailli dolar milyarderinin 20 milyon avro değerindeki yatı denize indirildi

Bodrum’da yapılan 20 milyon avro değerindeki 50 metrelik lüks yat, törenle denize indirildi.


Bodrum’un Tavşanburnu mevkisinde faaliyet gösteren bir tersanede yaklaşık bir yılda tamamlanan “All About U2” isimli yat, tersanede düzenlenen törenle denize indirildi. İsrailli milyarder Ron Zuckerman’a 20 milyon avroya yapılan yatın denize indirme etkinliğine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ron Zuckerman, eşi Michaela Bercu Zuckerman ile oğlu İtai Zuckerman, sektör temsilcileri, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda misafir katıldı.


İlki yine Bodrum’da yapılan “All About U” adlı lüks yat, 2018 Monaco Boat Show’da ödül almış ve ardından da Londra’da düzenlenen Superyachts ödülüne aday gösterilmişti. 15,5 milyon avroya satılan yatın ikinci serisi de ihtişamıyla göz doldurdu. Çeşitli ikramların da yapıldığı törende müzik dinletisi sunuldu. Kurdelenin kesilmesinin ardından 50 metre uzunluğundaki lüks yat alkışlar arasında denize indirildi. Yat, daha sonra yelken direklerinin takılacağı başka bir tersaneye götürüldü.


Yatta 2 kişilik 6 kabin ve 10 personel için 5 kabin bulunuyor. Su sporları yapma imkanlarının da yer aldığı yat, çelik gövde ve alüminyum üst yapı ile inşa edildi.


Törende konuşan Vedat Semiz, “All About U2” adlı yatı suya indirmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Ron Bey’in izniyle üçüncü yata başlayacağımızı da büyük bir mutlulukla anons ediyorum. Yeni projemiz 60 metre. Her geçen gün kendimizi biraz daha aşmaya çalışıyoruz. Daha kaliteli, daha yakışır ve uluslararası camiada daha fazla ses çıkaracak işler yapmaya çalışıyoruz. Burada en büyük desteğimiz Ron Bey. Çok teşekkür ediyorum, bizlere çok harika bir destek verdi” dedi.


Törene katılan herkese teşekkür eden İsrailli iş adamı Ron Zuckerman ise, “Bir yıl önce yine buradaydık. Her şey çok iyi giderse muhtemelen 2 yıl sonra yine burada olacağız. Bana bu imkanı veren iş ortağım Vedat’a ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir iş çıkardılar” diye konuştu.


Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise belediyenin bu gibi gurur duyulacak işlerin her zaman yanında olmak zorunda olduğunu ifade ederek, “Ben bu tekneyi seçimlerden önce tersanede gördüm. Daha çok yeniydi. Gördüğümde zaten büyüklüğünü anladım. Ama şimdi gerçekten muhteşem. Onun için Ron Bey’e, Bodrum’a bu yatırımı getirip desteklediği için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Vedat Semiz beye de böyle bir cesareti gösterip ‘Evet, Bodrum’da bu iş yapılabilir’ dediği için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 14:12
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