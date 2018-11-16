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İsrailli blog yazarı Kuveyt'ten kovuldu

Kuveyt, işgal devleti İsrailli blog yazarı Ben Tzion’u, ülkeye girişinden 18 saat sonra sınır dışı etti.

16 Kasım 2018 Cuma 14:20
İsrailli blog yazarı Kuveyt'ten kovuldu

Kuveyt, İsrailli blog yazarı Ben Tzion’u, ülkeye girişinden 18 saat sonra ülkeden kovdu.

Kuveyt'teki yerel basının ismini vermediği bir kaynağa dayandırdığı haberlerde, Kuveyt milletvekillerinin ve aktivistlerin, İsrailli bir şahsın ülkede bulunmasını, Kuveyt caddelerinde dolaşırken ve kitap fuarını ziyareti sırasında çektiği görüntüleri sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabında yayınlamasını yoğun bir şekilde eleştirdiği kaydedildi.

Haberlerde, yoğun eleştiri üzerine İsrailli blog yazarı Tzion'un ülkeye girişinden yaklaşık 18 saat sonra sınır dışı edildiği belirtildi.

ABD pasaportu ile girişi yaptı

Yerel basının haberlerinde, Tzion'un ülkeye ABD pasaportu ile giriş yaptığı ve amacının Kuveyt Kitap Fuarını ziyaret etmek olmadığı aktarıldı.

Kuveyt'te 26 ülkeden 500'den fazla yayın evinin katıldığı 43. Uluslararası Kuveyt Kitap Fuarı önceki gün açılmıştı.

Times of Israel’in blog yazarı Tzion’un, 21 Kasım 2017'de Müslümanların en kutsal ikinci mekanı sayılan ve Hazreti Muhammed’in metfun olduğu Medine’deki Mescid-i Nebevi'de çekildiği fotoğraflarını yayınlaması sosyal medyada yoğun tepkilere neden olmuştu.

Tzion, sosyal paylaşım sitesi Instagram’dan "Bir Yahudi, İslam'ın Mekke’den sonra en kutsal ikinci mekanını ziyaret ettiğinde." yorumuyla Mescid-i Nebevi’nin içinden çekilen fotoğraflarla ezan okunduğu sırada Ravza-i Mutahhara'nın yanından bir de video paylaşmıştı.

Tzion, geçmişte İran, Lübnan ve Ürdün'de çekildiği fotoğrafları da yayınlamıştı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 14:20
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