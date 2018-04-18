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İsrailli Bakanı Lieberman açık açık tehdit etti

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, başkent Tel Aviv’deki Savaşta Toprağa Düşen Askerleri Anma Günü töreninde İran ve Hamas'ın uyarılarını ciddiye almaları gerektiğini söyledi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 16:28
İsrailli Bakanı Lieberman açık açık tehdit etti

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, başkent Tel Aviv’deki Kiryat Shaul Askeri Mezarlığı'nda gerçekleştirilen Savaşta Toprağa Düşen Askerleri Anma Günü töreninde konuştu. Lieberman, durumun kırılgan ve patlamaya hazır olduğunu, İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF) tüm gücünün her an gerekli olabileceğini söyledi.

İRAN VE HAMAS'I AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Lieberman, İran ve Hamas'a, "Uyarılarımızı hesaba katıp ciddiye alın. Macera aramıyoruz, ancak İsrail devletinin ve vatandaşlarının güvenliği söz konusu olduğunda uzlaşmayacağız. Kuzeydeki ve güneydeki komşularımıza tavsiyem uyarılarımızı hesaba katın" şeklinde konuştu. 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 16:28
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