0553 313 94 23

İsrailli Bakan'dan Suriye'ye saldırı itirafı

İsrail Ulaştırma Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Yisrael Katz: "İranlılardaki bilgilere göre dün akşamki saldırıyı İsrail yaptı"

28 Mart 2019 Perşembe 11:52
İsrailli Bakan'dan Suriye'ye saldırı itirafı

KUDÜS (AA) - İsrail Ulaştırma Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Yisrael Katz'dan dün akşam Suriye'nin Halep kentine düzenlenen saldırının arkasında İsrail ordusu olduğu itirafı geldi.

Yerel bir radyoya konuşan Katz, "İranlılardaki bilgilere göre dün akşamki saldırıyı İsrail yaptı." diyerek Halep'teki saldırının İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiği iddialarını doğrulamış oldu.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, gece geç saatlerde İsrail'e ait savaş uçaklarının Halep'te rejim kontrolündeki Şeyh Nacar bölgesine füze saldırısı düzenlediğini aktarmıştı.

Yerel kaynaklar, saldırının Halep'teki İran güçlerinin bulunduğu silah deposunu hedef aldığını iddia etmişti.

- İsrail'in Suriye'ye saldırıları

İsrail, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda başta Şam olmak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine birçok hava saldırısı düzenledi. Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Esed rejimi hem Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti.

İsrail "sürpriz bir şekilde" bu yıl Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırıları üstlenmeye başladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Ocak'ta Şam Havalimanı'na yönelik hava bombardımanından birkaç gün sonra yaptığı açıklamada saldırısının arkasında ülkesinin olduğunu ifade etmişti

Uzmanlar, Netanyahu ve bakanlarının Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırıları üstlenmesinin arkasında 9 Nisan'da yapılacak erken seçimin yattığı yorumunu yapıyor.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:52
  1. iran
  2. İsrail
  3. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Guatemala'da kamyon otoyolda en az 30 kişiyi ezdi
    1. Guatemala'da kamyon otoyolda en az 30..
    2. Ayşen Zeybekci: "Oyunuza ve sandığa..
    3. Hırsız, caminin musluklarını çalarken..
    4. Ömer Günel mitinglerine Davutlar’da..
    5. Trabzonspor'da Antalyaspor maçı..
    6. Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    7. Yıldızgörer, Mersinlileri oy..
    8. Bakan Kurum’dan Başkan Adayı Yıldız’ın..
    9. Türkiye'den hareket eden Palau..
    10. İçişleri Bakanı Soylu’ya Yenikent’te..
    11. Mehmet Tosun’un mitingi yoğun ilgi..
    12. Adana’da içme suyu yüzde 20 ucuzluyor
    13. Görme engelliler için kitap okudular
    14. Başkan Akkaya’dan OSB’ye 2 yeni..
    15. Şahin: "Atakum kültür sanatın merkezi..
    16. 54 yaşında okuma yazma öğrendi
    17. Kütahya geçen yıl 22 bin 582 kişi göç..
    18. Kütahya’da 5 bin fidan dağıtıldı
    19. Anadolu’dan New York’a kaçırılan..
    20. Uzman Doktor İhsan Dinçer Soyer: “Kene..
    21. Mardin’de köpeğe katarakt ameliyatı..
    22. Pazarlar Belediyesi’nden çevre dostu..
    23. Çocuklara Büyükşehir koruması
    24. Aydın ASKİ’den sayaç okuma açıklaması
    25. Başkan Adayı Yıldız:"Sanatın kalbi..
    26. Gediz Fen Lisesi öğrencilerinden köy..
    27. Olimpia Milano Fenerbahçe Beko..
    28. Öncü Rus kozmonot Bıkovskiy yaşamını..
    29. Çocukluğunu yaşayamayanlar sorunlu..
    30. Yerli otomobilin modeli nasıl olacak |..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi