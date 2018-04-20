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İsrailli bakandan suikast tehdidi!

İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından Gazze sınırındaki İsrail askerlerine yapılacak herhangi bir saldırının Hamas liderlerine yönelik suikastları tetikleyeceği tehdidinde bulundu.

20 Nisan 2018 Cuma 22:25
İsrailli bakandan suikast tehdidi!

Terör devleti İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından Gazze sınırındaki terörist İsrail askerlerine yapılacak herhangi bir saldırının Hamas liderlerine yönelik suikastları tetikleyeceği tehdidinde bulundu.

Katz, Kassam Tugayları'nın Gazze sınırındaki İsrail askerlerine uyarı amacıyla yayınladığı videoyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Videodan Hamas'ın sorumlu olduğunu ileri süren Katz, "İsrail askerlerinin Kassam'a ait keskin nişancılar tarafından vurulabileceği tehdidi kırmızı çizgiyi aşmaktır. Hamas, Gazze sınırında İsrailli komutanlara yönelik herhangi bir saldırının Hamas liderlerine karşı suikastların başlamasına neden olabileceğini iyi bilmeli." ifadelerini kullandı.

Kassam Tugayları, geçen hafta İsrail askerlerinin kendi keskin nişancılarının hedefinde olduğunu gösteren bir video yayınlayarak Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle İsrail'i uyarmıştı.

Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin protestoculara gerçek mermiyle ateş açması sonucu bugüne kadar 35 Filistinli şehit oldu, birçoğu gerçek mermiyle olmak üzere 3 bin 500'den fazla Filistinli yaralandı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 22:25
  1. İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz
  2. Yisrael Katz
  3. Hamas
  4. İzzeddin el-Kassam Tugayları
  5. Gazze

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