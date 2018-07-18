İsrailli Bakan'dan skandal! ''Filistinli çocukların üzerine bomba atılması gerek''

Ynet Net News'ün haberine göre, İsrail Güvenlik Kabinesi Pazar günü işgal altındaki Gazze Şeridi'ne yapılan son saldırıların konuşulması için bir araya geldi. Toplantıda söz alan İsrail Milli Eğitim Bakanı Naftali Bennett, “Halkımıza havadan silahlar kullanan herkesi niçin hücrelerinde vurmuyoruz? Yasal herhangi bir engel yok. Niçin onların yakınına veya doğrudan onları vurmuyoruz? Ne açıdan bakarsanız bakın onlar terörist” dedi.

İsrail Ordusu Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ise “Bazen balon ve uçurtmalar uçuran gençleri ve çocukları vurmayı düşünmem tamam mı?” cevabını verdi.

BENNETT: “FİİLİ VE AHLAKİ DURUŞUMA AYKIRI”

Eisenkot, Bennett'e bir soru sorararak: “Yangın çıkaran balon ve uçurtma hücrelerine bir uçaktan bomba atmayı mı öneriyorsun?” dedi. Milli eğitim Bakanı ise İsrail'in bunu yapması yönünde beyanda bulundu: “Sizinle aynı fikirde değilim. Benim fiili ve ahlaki duruşuma aykırı” dedi.

30 Mart'ta Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün başlangıcından beri İsrail'e uçurtma uçuranların çoğunluğunu çocuklar oluşturuyor.

(TIMETURK)