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İsrailli bakandan Merkel'e azar

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail ziyareti sırasında, İsrail’in Filistin ile olan meselesine karışmaması hususunda uyarıldı.

04 Ekim 2018 Perşembe 09:21
İsrailli bakandan Merkel'e azar

Münübe Yılmaz

Çarşamba gecesi geç saatlerde İsrail’e varan Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail Kültür Bakanı Miri Regev tarafından azarlandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek olan Merkel, Kültür Bakanı Regev tarafından, görüşmede İsrail ve Filistin ile ilgili meseleleri gündeme getirmemesi konsunda uyarıldı. “Sayın Merkel’e kendi ülkesinin problemleri ile ilgilenmesi konusunda tavsiyelerde bulundum” diyen Regev, “Merkel’e saygımız büyük. İsrail’in Almanya ile olan işbirliğinden de hayli memnunuz. Fakat Israil'e gelen yabancı ülke liderlerinin de iç meselelerimize karışmasını istemeyiz” açıklamasında bulundu.  İsrail'in, Batı Şeria’da boşaltmayı düşündüğü iki köyde haftalardır insanlık dışı şartlar altında tuttuğu Filistinliler’in, Merkel’e Netanyahu ile konuşma çağrısında bulunması üzerine Merkel’in, durumun devam etmesi halinde İsrail ziyaretini iptal edeceği söylenmişti. Daha sonra yapılan bir açıklamada Merkel’in böyle bir düşüncesinin olamadığı açıklanırken, Merkel’in İsrail’de yapacağı görüşmelerde ekonomik ilişkiler, yatırım ve teknolojinin tartışılacağı duyuruldu.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 09:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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