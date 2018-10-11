İsrailli bakandan küstah itiraf!

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked, Batı Şeria’da C bölgesini oluşturan Filistin topraklarının “ilhak”ını desteklediğini açıkladı.

Shaked “İnsanlar Ortadoğu’da neler olup bittiğini ve gerçekten ne olması gerektiğini yavaş yavaş anlayacaklar. Bu süreçlerin olgunlaşması için zamana ihtiyacı var” dedi.

Ünlü İsrailli gazeteci Yonit Levi ile yaptığı röportajda Shaked, İsrail’in işgalindeki Batı Şeria’nın C Bölgesi’nin ilhak edilmesine verdiği desteği dile getirdi.

İsrail Ekonomi Bakanı Naftali Bennet, işgal altındaki Batı Şeri’daki ‘C’ bölgesi olarak nitelenen yerlerin İsrail topraklarına katılmasını istediğini açıklamıştı.

"İlhak edilmesi daha iyi olacaktır"

Aşırı sağcı Siyonist “İsrail Evimiz” partisi üyesi Naftali Bennet, “400 bin İsrailli yerleşimcinin buna karşılık 70 bin Arap’ın yaşadığı bir bölgenin ilhak edilmesi daha iyi olacaktır” demişti.

Oslo anlaşmasıyla ortaya çıkan ‘C’ bölgesi Batı Şeria topraklarının yüzde 60’ını oluşturuyor ve tamamen İsrail’in askeri işgali altında bulunuyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995’te imzalanan “İkinci Oslo Anlaşması” çerçevesinde Batı Şeria, “A”, “B” ve “C” bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18’i kapsayan “A” bölgesinin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin’e, yüzde 21’lik “B” bölgesinin idari yönetimi Filistin’e, güvenliği İsrail’e devredilirken, yüzde 61’ini kapsayan “C” bölgesinin idari ve güvenliği ise İsrail’e bırakılmıştı.

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