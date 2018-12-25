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Terör devleti İsrail'in 'Erdoğan' korkusu! "Kürtler, umarım Türkiye'yi yener"

ABD'nin sürpriz bir kararla Suriye'den çekileceğini açıklaması İsrail'i şok etti. İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked, "Bu adım, Yahudi karşıtı Erdoğan'ı güçlendiriyor" dedi.

25 Aralık 2018 Salı 14:40
Terör devleti İsrail'in 'Erdoğan' korkusu! "Kürtler, umarım Türkiye'yi yener"

ABD'nin Suriye'den çekilmeye başlamasını terör devleti İsrail'de erken seçim kararı izlerken, bugüne dek Netanyahu cephesini çok memnun eden ABD Başkanı Donald Trump'a ilk kez eleştiri okları yöneldi. ABD'nin Suriye'den çekilme kararını eleştiren Adalet Bakanı Ayelet Şaked "Bu adım, İsrail'e yardımcı olmazken Yahudi karşıtı Erdoğan'ı güçlendiriyor" dedi.

ABD'nin Suriye'den çekilmesini eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ı Suriye'den çekilmekten vazgeçirmek için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun epey dil döküp ikna edemediği basına sızarken Adalet Bakanı Ayelet Şaked'den açıklama geldi. Ordu Radyo'suna konuşan Şaked, Trump'ın kararının 'İsrail için kötü' olduğunu belirtti. Şaked, "ABD Başkanı İsrail'in büyük bir dostu" dese de şu vurguyu yaptı:

"Bu adım, İsrail'e yardım etmezken, Erdoğan'ı güçlendiriyor ki, kendisi bir Yahudi karşıtı."

"Kürtler, umarım Türkiye'yi yener'"

ABD'nin çekilmesinin Suriye'deki Kürt savaşçıları olumsuz etkileyecek olmasını da kınayan İsrailli bakan, şunları söyledi:

"Kürtler büyük kahramanlar. Onların sayesinde Batı'nın DEAŞ ile savaşı başarıya ulaştı. Onlar müttefiklerimiz ve Türklere karşı verdikleri mücadeleyi kazanmalarını umuyorum. Umarım, uluslararası toplum Erdoğan'ın Kürtleri katletmesini önler."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 14:40
  1. Ordu
  2. terör devleti İsrail
  3. Netanyahu
  4. Suriye
  5. çekilme
  6. ABD
  7. Ayelet Şaked

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