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İsrailli bakandan "Filistinli liderlere suikast düzenlenmesi" çağrısı

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev: "Ne zaman ki Gazze Şeridi'ndeki Hamas ve İslami Cihad liderleri hedef alındıklarını hissederler ancak o zaman bize karşı farklı davranırlar"

25 Mart 2019 Pazartesi 16:47
İsrailli bakandan "Filistinli liderlere suikast düzenlenmesi" çağrısı

KUDÜS (AA) - İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketin başkent Tel Aviv'in kuzeyinde bir eve isabet etmesinin ardından Hamas ve İsami Cihad hareketi liderlerine karşı suikast düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Regev, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, bölgede artan tansiyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki güç dengesine ilişkin herhangi bir soru işaretinin söz konusu olmadığını söyleyen Regev, "Kimin daha güçlü olduğu sorusunun cevabı çok açık. Terör yuvalarını boşaltmaları bile bu sefer onlara (Gazze'deki Filistinli gruplar) bir fayda sağlamayacak. Onları her yerde yakalayacağız." dedi.

Regev, İsrail'in yeniden Gazze'deki Filistinli liderlere yönelik suikastlara başlaması gerektiğini savunarak, "Ne zaman ki Gazze Şeridi'ndeki Hamas ve İslami Cihad liderleri hedef alındıklarını hissederler ancak o zaman bize karşı farklı davranırlar." diye konuştu.

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Regev, daha önce de benzer çağrılar yapmıştı.

Gazze'den atılan bir roket, bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine İsrail yönetimi, Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapatmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:47
  1. Filistin
  2. Gazze Şeridi
  3. İsrail

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