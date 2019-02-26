0553 313 94 23

İsrailli bakandan eleştiri

İsrail'de aşırı sağcı Yahudi Evi Partisinin lideri ve Eğitim Bakanı Neftali Bennett, Yüzyılın Anlaşması'nın İsrail'in varlığını tehdit ettiğini savundu.

26 Şubat 2019 Salı 02:09
İsrailli bakandan eleştiri

İsrail'de aşırı sağcı Yahudi Evi Partisinin lideri ve Eğitim Bakanı Neftali Bennett, Yüzyılın Anlaşması'nın İsrail'in varlığını tehdit ettiğini savundu.

İsrail Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Benett, yaptığı açıklamada, Yüzyılın Anlaşması'nın, Filistin devletinin kurulmasına ve Kudüs'ün ikiye bölünmesine neden olacağını ileri sürdü.

Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in açıklamalarına cevap veren Benett, Amerikalıların İsrail'in gelecek hükümetini Filistin devleti kurdurmaya ittiğini belirtti.

Yüzyılın Anlaşması'na karşı olan Benett, anlaşmanın temelden ve doğrudan İsrail'e tehlike oluşturduğunu savundu.

Benett, İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak erken seçimlerin ardından Yüzyılın Anlaşması'nın ortaya çıkarılacağını ifade etti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda önerdiği ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ya da planın Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine olan maddeler içerdiği belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği öne sürülen planda, Filistin tarafına birtakım maddi yardımlar ile Kudüs’ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği de kaydediliyor.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 02:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
    1. Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
    2. Kara yollarında bakım ve onarım..
    3. AK Parti Ortahisar Seçim Koordinasyon..
    4. Piyasaya süreceklerdi Elazığ'da..
    5. Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na..
    6. Kiraz üreticisine sigortalama dönemi..
    7. Başkan Alıcık’dan Hocalı Katliamı..
    8. Jared Kushner'den Orta Doğu diplomasisi
    9. Küçük kızın okulda anlattıkları şok..
    10. Kardinali George Pell, cinsel tacizden..
    11. 4 benzemezler sırtlarını Kandil'e..
    12. Kargoda 67 bin TL sahte para..
    13. Katar açıkladı: Çözüm için şart!
    14. ABD'den İngiltere'nin Hizbullah..
    15. Lima Grubu Venezuela'da askeri..
    16. Kamyonette bırakılan yavru köpek..
    17. ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i..
    18. "Yıllardır İzmir’in vaktini çaldılar"
    19. Tuzla'da kimyasal koku paniği
    20. Tuzla’da kimyasal koku paniği
    21. YouTube'dan yeni karar! Hepsini..
    22. Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
    23. Hemzemin geçitte korkutan kaza
    24. Bazı TIR şoförleri Kapıkule'de kontak..
    25. Maltepe ayakta! 3 mahalleye haciz..
    26. İstanbul’un Tuzla ilçesinin İçmeler..
    27. Avrupa’nın ikinci, Türkiye’nin ise en..
    28. Uyanınca bu manzarayla..
    29. Yürürlüğe girdi... Tüketici kredileri...
    30. Öldürüldükten bir hafta sonra..
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti