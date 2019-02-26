İsrailli bakan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı Terör devleti İsrail'in eski Enerji ve Altyapı Bakanı Gonen Segev, İran lehine casusluk yaptığı gerekçesiyle 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İsrail'de casusluk suçundan yargılanan en üst düzey isim olan Gonen Segev, 1992-96 arası milletvekili, Ocak 1995-Haziran 1996 arası ise Enerji ve Altyapı Bakanı olarak görev yapmıştı. Segev, gözaltına alındıktan sonra savcılıkla anlaşma yaparak ciddi casusluk ve düşmana bilgi aktarımı suçlamalarını kabul etmişti. Eski bakanın, hakkında yapılan yargılama sonucunda İran hesabına casusluk yapmak suçundan ötürü 11 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Davanın niteliği nedeniyle, Segev'in duruşmaları gizli oturumlar halinde yapılmıştı.

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