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İsrailli bakan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi!

Terör devleti İsrail'in Mescid'i Aksa'ya olan baskın ve hak ihlallerine her gün bir yenisi ekleniyor. İsrail Tarım Bakanı Uri Eriil, bu sabah korumalarıyla birlikte Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

18 Kasım 2018 Pazar 12:20
İsrailli bakan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi!

Terör devleti İsrail, geçtiğimiz hafta Gazze'yi bombalamış ve Kassam Tugayı komutanına suikast düzenlemişti. İsrail'in Müslümanların kutsalı olam Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları ve ihlalleri de devam ediyor.

Ara ara fanatik yahudi grupların yaptıkları baskınlara İsrailli bakanlar ve devlet görevlileri de katılıyor.

Korumalarıyla birlikte Aksa'yı bastı!

İsrail tarım bakanı Uri Eriil bu sabah yanında çok sayıda koruma ile birlikte Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Siyonist Bakan, baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'da kendince incelemelerde bulundu.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 12:20
  1. İsrail
  2. Uri Eriil
  3. Mescid-i Aksa

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