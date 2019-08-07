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İsrailli bakan, Körfez ülkeleriyle aleni normalleşme hedefliyor

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz:- "Hedefim, Körfez ülkeleriyle açıktan normalleşme sürecine girmek, bunu genişletmek ve bu ülkelerle diplomatik barış anlaşmaları yapmak"

07 Ağustos 2019 Çarşamba 01:46
İsrailli bakan, Körfez ülkeleriyle aleni normalleşme hedefliyor

KUDÜS (AA) - İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Körfez ülkeleriyle aleni bir şekilde normalleşme sürecine girmeyi ve barış anlaşmaları imzalamayı hedeflediğini açıkladı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yayımlanan habere göre, Katz, Meclis Dışişleri ve Güvenlik Komitesi'nde yaptığı konuşmada, "Hedefim, Körfez ülkeleriyle açıktan normalleşme sürecine girmek, bunu genişletmek ve bu ülkelerle diplomatik barış anlaşmaları yapmak." ifadesini kullandı.

Katz, bu hedefin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da desteğini aldığını kaydetti.

İsrail ile Mısır ve Ürdün arasında 1978 ve 1994 tarihlerinde imzalanan barış anlaşmalarına atıfta bulunan Katz, Filistinlilerle kapsamlı barış anlaşmasına varılmamış olsa da gelecek yıllarda Körfez ülkeleriyle tam normalleşme anlaşmalarının imzalanabileceğini belirtti.

İsrail ile Arap dünyasının Filistin meselesine farklı yaklaştığını ancak bu görüş ayrılığının daha geniş bir İsrail-Arap açılımının önünde engel teşkil etmemesi gerektiğini aktaran Katz, esas mevzunun Körfez ülkeleriyle ilişki düzeyinin yükseltilmesi olduğunu dile getirdi.

Mısır ve Ürdün dışındaki Arap ülkeleri İsrail ile aleni diplomatik ilişki kurmuyor. Ancak İsraillilerin son dönemde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar gibi Arap ülkelerinde düzenlenen sportif ve kültürel faaliyetlere katılması İsrail ile normalleşme kapsamında değerlendiriliyor.


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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 01:46
  1. İsrail
  2. Normalleşme

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