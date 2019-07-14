0553 313 94 23

İsrailli Bakan Batı Şeria'nın tamamının "ilhakını" istedi

14 Temmuz 2019 Pazar 19:12
İsrailli Bakan Batı Şeria'nın tamamının "ilhakını" istedi

KUDÜS (AA) - İsrail Eğitim Bakanı Rafi Peretz, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'nın İsrail'e ait olduğunu iddia ederek, "bu bölgenin tamamının ilhak edilmesini istediğini ve buradaki Filistinlilere oy kullanma hakkının tanınmaması gerektiğini" söyledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından geçen ay Eğitim Bakanlığı görevine getirilen ve aynı zamanda haham olan Peretz, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda, Batı Şeria'nın tamamının İsrail'e "ilhak" edilmesi isteğini dillendirdi.

Aşırı sağcı görüşleriyle ve son günlerde tartışmalara neden olan açıklamalarıyla gündeme gelen Peretz, Batı Şeria'nın "İsrail toprağı" olduğunu ileri sürerek, bu bölgenin tamamının İsrail'e "ilhak edilmesini" istedi.

Kanal 12 muhabirin "Batı Şeria'da yaşayan Filistinlileri ne yapacaksınız? Onlara İsrail vatandaşlığı verecek misiniz?" şeklindeki sorusu üzerine Peretz, "Onların haklarını ve hayatlarını garanti altına alacağız ancak oy kullanma hakkı gibi siyasi hakları olmayacak." dedi.

Muhabirin "Bu apartheid değil mi?" şeklindeki sorusuna Peretz, "Çözümler bulmak zorundayız." yanıtıyla yetindi.

Eğitim Bakanın Filistin toprağı Batı Şeria'nın tamamın İsrail'e ilhakı açıklamasına Netanyahu hükümetinden ve muhalefet partilerinden herhangi bir tepki gelmemesi dikkati çekti.

- Batı Şeria'nın "ilhakı" uzun zamandır gündemde

Batı Şeria'nın ilhakı uzun zamandır İsrail'in en önemli gündemlerinden birisi haline geldi.

Başbakan Netanyahu, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin boşaltılmayacağını ifade etmişti.

Netanyahu ayrıca, 9 Nisan'da yapılan erken seçimler öncesinde Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhak edileceği" sözünü vermişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 19:12
  1. Batı Şeria
  2. Filistin
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak İran açıklaması
    1. İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak..
    2. İznik Gölü'nde tarihi mermer blok..
    3. "15 Temmuz milletimizce bertaraf..
    4. Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı..
    5. İznik gölünde heyecan veren ihbar,..
    6. Bitlis’te uyuşturucu operasyonunda 10..
    7. Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır..
    8. Hakkari’de 5 bölge yasaklandı
    9. Geleneksel Şalvar Güreş müsabakaları..
    10. Başkentte ‘yan baktın’ kavgası kanlı..
    11. AK Parti’li Eker, 15 Temmuz gazisini..
    12. Binicilik: 15 Temmuz Şehitler Kupası..
    13. Ağabeyi tarafından namaz kılarken..
    14. Amerikan armudu hangi meyvedir? KPSS..
    15. Genç boksörlerden Sırbistan'da 6 madalya
    16. Midyat’ta kafe yangını
    17. Erbil'de 14 Temmuz Kerkük katliamının..
    18. Dicle Nehri’nde kaybolan gencin cansız..
    19. El feneriyle eve girip suçüstü..
    20. Komandolar teröristlere göz açtırmıyor
    21. Kaymakam Alibeyoğlu yol çalışmalarını..
    22. Bahçeli: "Hakurk, Kandil ve çevresinin..
    23. Fransa Bisiklet Turu
    24. Erdoğan'dan ABD'li senatöre sert..
    25. Belçika'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    26. İsrailli Bakan Batı Şeria'nın..
    27. İkmal ne demektir? İkmal kelimesinin..
    28. DÜZELTME - "TBMM Başkanı Şentop'tan 15..
    29. Milli Mücadele’de ikmal yolunun adı..
    30. Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına İBB..
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!