Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İsrailli alçak vekilden insanlık dışı açıklama!

Terör devleti İsrail'deki aşırı sağcı vekil Smotrich, Filistin'in sembol isimlerinden 17 yaşındaki genç kız Ahed et-Temimi'nin vurulması gerektiğini savundu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 07:56
İsrailli alçak vekilden insanlık dışı açıklama!

İsrail'deki Yahudi Evi Partisinden Bezalel Smotrich, Filistin'in sembol isimlerinden cesur kız 17 yaşındaki Ahed et-Temimi'nin "en azından dizinden vurulması gerektiğini" belirtti.

İsrailli Milletvekili Smotrich, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bence o kız (Ahed et-Temimi) en azından dizinden vurulmalıydı. Böylelikle hayat boyu ev hapsine mahkum olurdu." ifadelerini kullandı.

FİLİSTİNLİ CESUR KIZ AHED ET-TEMİMİ

Meretz Partisi Milletvekili Michal Rozin ise söz konusu açıklamaya, "Kendinden utanmalısın, geçen hafta İsrailli yerleşimciler İsrail ordusunun askerlerine taş attı, onlara ateş açtılar mı?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İsrail askerleri, 8 ay hapis cezasına çarptırılan Ahed et-Temimi'yi 19 Aralık 2017'de ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.

İŞGALCİ İSRAİL TARAFINDAN CEZAEVİNE KONULDU

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınındaki Nebi Salih kasabasında bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlanıyordu. Videoda Ahed'in yanında olduğu görülen kuzeni Nur et-Temimi de daha sonra gözaltına alınarak askeri cezaevine konulmuş, bir süre sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü. Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

Temimi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan İsrail askeri cezaevinde tutuluyor.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 07:56
  1. İstanbul
  2. İsrail
  3. vekil
  4. temimi

YORUM YAZ

  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi9 dk önce
    Bu asagilik konusmayi dunya duymustur Amerika ve avrupa ulkeleri hep domokrasiden bahsedersiniz buyrun ne diyeceksinSaudi arabistan arap emirlikler misir ve öbur islam ulkeleri bu kufur sizedir
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

CHP'de isyan çıktı!
  1. CHP'de isyan çıktı!
  2. "Türkiye Avrupa için çok önemli"
  3. PKK, CHP-İP ittifakından memnun
  4. TOKİ "piyasalara inat" faizi düşürdü
  5. Milyonları kişiye müjde! Bir haftaya..
  6. Türkiye'deki uçuşların başkenti İstanbul
  7. İsrailli alçak vekilden insanlık dışı..
  8. Sabiha Gökçen'deki 2'nci pist yapımı..
  9. Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın..
  10. THY'den anlamlı 23 Nisan hediyesi
  11. Yastık altından tonlarca altın çıktı
  12. MÜSİAD Tiflis şubesini açtı
  13. Kaçak yapılarla mücadeleye vatandaş..
  14. Oy kullanacaklar dikkat! Değişti
  15. Ramazan ve Kurban'a hazırız
  16. Fransız eski Büyükelçi: Rusya ile..
  17. Sultan Abdühamid'te yangın çıktı!
  18. İtiraf etti! HDP çatısı altında..
  19. Akit'in manşetten duyurduğu Erdoğan'ın..
  20. Kesin gibi! HDP'nin cumhurbaşkanı..
"ABD'li yetkililer 'Türk ordusu artık daha da güçsüz' dedi"
"ABD'li yetkililer 'Türk ordusu artık daha da güçsüz' dedi"
Türklerle ilgili sözleri İran'ı karıştırdı
Türklerle ilgili sözleri İran'ı karıştırdı
O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
Tükürdüğünü yaladı... Akşener 'abidik gubidik' işlere girdi
Tükürdüğünü yaladı... Akşener 'abidik gubidik' işlere girdi