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İsrailli alçak bakandan Batı Şeria'da yeni yerleşim yeri açıklaması

Terör devleti İsrail'in Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Twitter hesabı üzerinden yaptığı skandal paylaşımda, Geva Binyamin (Adam) yerleşim biriminde 400 konut planına başlanılmasına ve gelecek haftalarda planlama komitesi tarafından onaylanmasına karar verdiğini belirtti.

27 Temmuz 2018 Cuma 12:49
İsrailli alçak bakandan Batı Şeria'da yeni yerleşim yeri açıklaması

İsrail'in Geva Binyamin (Adam) Yahudi yerleşim biriminde 400 yeni konut inşa etmeyi planladığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Teröre karşı verilebilecek en iyi cevap, Yahuda ve Samarra'da (Batı Şeria) bir yerleşim yeridir. Dolayısıyla Geva Binyamin (Adam) yerleşim biriminde 400 konut planına başlanılmasına ve gelecek haftalarda planlama komitesi tarafından onaylanmasına karar verdim." ifadesine yer verdi.

İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'ün doğusundaki Geva Binyamin Yahudi yerleşim biriminde "bıçaklı saldırıda bulunan" bir Filistinlinin vurularak öldürüldüğü, saldırıda 3 İsraillinin ise yaralandığı belirtilmişti.

Yediot Ahronot gazetesi ise Geva Binyamin Yahudi yerleşim biriminde "bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddia edilen bir Filistinlinin İsrailli bir sivil tarafından vurularak öldürüldüğünü kaydetmişti.

İsrail'in Kanal 10 televizyonunun haberine göre, dün yaralanan Yahudi yerleşimcilerden biri bu sabah öldü.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 12:49
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