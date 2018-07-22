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İsrailli aktivistlerden Filistinlilere destek

İsrail-Gazze sınırına gelen İsrailli ve yabancı bir grup aktivist, Filistin bayrağı açarak sınırın diğer tarafındaki Filistinlilere selam gönderdi.

22 Temmuz 2018 Pazar 09:23
İsrailli aktivistlerden Filistinlilere destek

Bir grup İsrailli ve yabancı aktivist dün Gazze sınırının İsrail tarafında Filistin bayrağı taşıyarak, diğer taraftaki gösterici Filistinlilere selamlarını iletti.

"BİRBİRİMİZE EL SALLADIK"

Üzerinde “Gazze gettosuna özgürlük” yazılı pankart taşıyan grup çektikleri videoda, “Bugün bir grup İsrailli ve bazı yabancı gruplar olarak, Gazze’yi dünyanın en büyük hapishanesi, toplama kampı haline getiren, sınıra, çitlere geldik. Öte taraftaki göstericilerin bizi görmesi için bir Filistin bayrağını salladık ve birimize el salladık” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, sınırdaki İsrailli askerlerin aktivistleri engellemeye çalıştığı ve gruptan bir kaç kişiyi kısa süreliğine gözaltına aldığı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 09:23
  1. israil
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