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"İsrail'le normalleşmeye koşturanlar Aksa olaylarının sorumlularıdır"

Dünya Müslüman Alimler Birliği: "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatması ve namaz kılanlara saldırısı mukaddesata açık bir saldırı, ümmete karşı alçakça bir meydan okumadır"

14 Mart 2019 Perşembe 14:30
"İsrail'le normalleşmeye koşturanlar Aksa olaylarının sorumlularıdır"

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, Mescid-i Aksa'daki olayların sorumluluğunu İsrail ile normalleşme peşinde olan Arap ülkelerine yükledi.

Müslüman Alimler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatması ve namaz kılanlara saldırısı mukaddesata açıkça bir saldırı, ümmete karşı alçakça bir meydan okumadır. Yaşananlar, harekete geçmeyi mecbur kılıyor." ifadeleri kullanıldı.

İslam dünyasına Kudüs ve Aksa'nın yanında yer almak için tüm meşru yollara başvurma çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'le ilişkileri normalleştirmek için çaba gösteren Arap ülkelerine tepki gösterildi.

"İsrail'le normalleşme çabaları, bu siyonist oluşuma cesaret vererek daha fazla saldırı yapmalarına yeşil ışık yakmaktadır. İsrail'le normalleşmeye koşturanlar Aksa olaylarının sorumlularıdır." ifadelerine yer verilen açıklamada, İslam ülkelerinin suskunluğunun Aksa'nın bölünmesinin kabulü anlamına geleceği uyarısı yapıldı.

Birlik ayrıca İslam dünyasında gelecek cuma hutbesinin Kudüs ve Aksa'ya ayrılmasını istedi.

- İsrail polisinin Aksa'ya son saldırısı

İsrail polisi, Harem-i Şerif'in içinde yer alan polis karakoluna "molotofkokteyli atıldığı" iddiasıyla salı günü öğle namazının ardından Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenlemiş, içeride bulunan Filistinlilere, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine saldırmıştı.

Olayın ardından İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmıştı.

Mescid-i Aksa yetkilileri iddiaların asılsız ve olayın bir kurgudan ibaret olduğunu belirtirken, Haremi Şerif’in Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat'ta açılmasından bu yana İsrail polisinin sürekli Filistinlileri provoke ettiğini söylemişti.

İsrail polisi dün sabah Aksa'nın kapılarını yeniden açmıştı.


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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:30
  1. İsrail
  2. Mescidi Aksa
  3. müslüman alimler

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