"İsrail'le normalleşme hassas bir konu"

TUNUS (AA) - Tunus'un Yahudi asıllı Turizm Bakanı Roni Trablusi, İsrail'le ilişkilerin normalleşmesinin "çok hassas bir konu" olduğunu söyledi.

Trablusi, İsrail merkezli i24NEWS kanalına verdiği röportajda, "İsrail'le normalleşme çok hassas bir konu ve siyasi mesele. Ben bir bakan olarak, Tunus devletinin, Filistin meselesini destekleyen ve işgal ile ırkçılığın her türlüsüne karşı olan genel çizgisine tabi olmak durumundayım." dedi.

Tunuslu bakan, ülkesinin Cumhurbaşkanı Habib Burgiba döneminden (1957-1987) bu yana Filistin meselesini ve Orta Doğu'da barışın tesisini desteklediğini ifade etti.

Trablusi'nin İsrail merkezli i24NEWS kanalına verdiği röportajın bir bölümü bugün Tunus basınında yer aldı. Tunuslu bakanın bir İsrail kanalına konuşması nedeniyle ülkede tartışmalara neden olan röportajın, Tunus'ta gerçekleştirildiği belirtildi.

- Röportaj tartışmalara neden oldu

Trablusi'nin İsrail kanalına röportaj vermesi ülkedeki sosyal medya kullanıcıları tarafından "haddizatında normalleşme" olarak yorumlandı. Bazı kullanıcılar "bakanın Yahudi kökenli olması sebebiyle normalleşmeye sempati beslemiş olabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

Tunus'ta pek çok parti, kurum ve kamuoyu İsrail'le ilişkilerin normalleşmesinin Anayasada suç sayılmasını istiyor.

Trablusi, Başbakan Yusuf Şahid'in geçen kasım ayında gerçekleştirdiği kabine revizyonunda Turizm Bakanlığına getirilmişti.