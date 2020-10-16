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Okur Postası ‘İsrailiyyat’, İsrailiyye kelimesinin çoğuludur
Okur Postası

‘İsrailiyyat’, İsrailiyye kelimesinin çoğuludur

Gazetemiz okurlarından Süleyman Akıllı, ‘İsrailiyyat’, İsrailiyye kelimesinin çoğuludur" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 15:30:00 -
‘İsrailiyyat’, İsrailiyye kelimesinin çoğuludur

Yüce İslam Dininin yayılmasından ve cihana hâkim olmasından korkan Yahudiler, Hristiyanlar ve diğer batıl dinlerin azılı mensupları, bu dinin saptırılması ve insanlara menfi yönde anlatılması amacıyla pek çok hurafeler uydurarak, İslam’da olmayan sapık fikirleri İslam’danmış gibi gösterme çabaları 1400 küsur senedir devam etmektedir. Bunların en başında da, İslam’a düşmanlıkta en ileri gidenler, Yahudiler olmuştur.

Allah Teâlâ, İslam dininin yayılması için kitap olarak Kur’an-ı Kerim’i ve Peygamber olarak da Hazreti Muhammed’i (sav) gönderince; Yahudiler bu Peygamberin İsrailoğullarından değil de Araplardan olduğu için, hasetlikleri ve kıskançlıkları yüzünden Hz. Peygambere ve Kur’an’a iman etmediler ve inkâr ettiler. Hâlbuki kendileri, Hz. Peygamberin vasıflarını Tevrat’ta okumuşlar ve Allah’ın (cc) Resulü olduğunu kendi öz oğullarını bildikleri gibi biliyorlardı. Kur’an-ı Kerim’de Bakara Suresinin 89. ayetinde bu durum açıklanmaktadır:

“Vakta ki onlara (Yahudilere) Allah katından yanlarında bulunan (Tevrat’ı) tasdik edici (ve doğrultucu) bir kitap (Kur’an) geldi, ki daha evvel küfredenlerin aleyhine (Allah’tan böyle bir) feth istiyorlardı. İşte (Tevrat’ın şehadet ve sarahatiyle) tanıdıkları o şey (Kur’an) kendilerine gelince ona (hasetlerinden ve mevki hırsından dolayı) küfrettiler. Artık Allah’ın laneti o kâfirlerin tepesine.” Bakara suresi, ayet:89, Hasan Basri Çantay, Kur’an-ı Hakim ve Meali Kerim, cilt:1) ‘İsrailiyyat’, İsrailiyye kelimesinin çoğuludur. İsrailiyye, İsrailî bir kaynaktan aktarılan kıssa veya hadise manasındadır. İsrail, rivayetlere göre Hazreti Yakup’un (as) ismi veya lâkabıdır. İslam’a ve özellikle tefsir kitaplarına girmiş olan Yahudi, Hristiyan ve diğer dinlere ait kültür kalıntılarıyla, dinin gerek lehine veya aleyhine uydurulup, Hz. Peygambere (sav) ve sahabe ve müteakip nesillere izafe edilen her türlü haber, ‘İsrailiyyat’ kelimesinin içine girer. Müslüman görünüp de din ve itikadlarını içlerinde gizleyen sinsi İslam düşmanı grupların gayretiyle, İslam’a yabancı olan, İslam’dan olmayan bazı şeyler zamanla Müslümanlar arasında yayıldı ve bunlardan tefsir kitaplarına girme fırsatı bulanlar dahi oldu. Kur’an-ı Kerim’de kısa olarak bahsedilen bazı hususlar; Tevrat ve İncil’de bulunan veya bunlara inanan çevrelerde şifahi olarak yaşayan mufassal bilgiler ve hurafelerle açıklanmaya, aydınlatılmaya çalışıldı. Kur’an ve hadislerle yetinmediler, küçük çapta da olsa, sahabe asrında dahi ‘İsrailiyyat’ muhtelif yollarla İslami çevrelere girerek, bu rivayetler tâbîinler devrinde daha da arttı. Kur’an-ı Kerim kendisinden önce indirilmiş olan ilahi kitapları tasdik eden bir mucizedir. Onların tahrif edildiklerini beyan eder. Kur’an’dan başkasına güvenilmez ve Kur’an, hiçbir konuda tahrif edilmiş Tevrat ve İncil’e muhtaç değildir.

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