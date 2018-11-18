İsrail’in zalimliğine karşı Filistin’e sahip çıkalım!..

Adil Kaan Söylemez

Mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde Yahudiler ve İsrailoğulları yerilmiştir. Birtakım kötü vasıflarının olması, Allah’a şirk koşmaları, ırkçı olmaları, verilen nimetlere karşılık şükürsüzlük içinde olmaları, peygamberlerini öldürmeleri gibi fena özelliklerinden dolayı Yahudiler ve İsrailoğulları uyarılmış ve kimi zaman da Allah’ın gazabına uğramışlardır.

Kur’an-ı Kerim’deki Yahudi ve İsrailoğulları ile ilgili ayetleri teferruatlı okumak için Bakara Suresi 2. Ayet, Nisa Suresi 160 ve 161. Ayetler, Maide Suresi 18. ve 64. Ayetler ve Al-i İmran 112. ve 113. Ayetlere bakılabilir.

Filistin topraklarında ırkçı bir Yahudi İsrail devletinin kurulmasını sağlayan İngilizler olmuştur. İslam’ı bölmek ve parçalamak amacını güden İngilizler, Mekke ve Medine’den sonra İslam dünyasının merkezi konumunda olan Kudüs ve civarına İsrail’i yerleştirmiştir.

İlk kez, Sultan II. Abdülhamid Han zamanında kurulmak istenen İsrail devletine II. Abdülhamid Han izin vermemiştir. Siyonizm’in kurucusu olan Theodor Herzl, II. Abdülhamid Han’dan Yahudilerin yerleşmesi için Filistin bölgesinden toprak istemiştir. Ve buna karşılık olarak da, Osmanlı Devletinin bütün borçlarının silineceği, Osmanlı ve II. Abdülhamid Han hakkında Avrupa basınında olumsuz neşriyatın yapılmayacağı, Osmanlı aleyhine çalışan Ermenilerin kontrol altına alınacağı vaatlerinde bulunmuştur.

Bu vaatlere karşılık Sultan II. Abdülhamid Han şu kısa ve öz cevabı vermiştir: ‘’Filistin’den bir karış dahi toprak vermem.’’

1948 yılında baskı ve zorbalıkla kurulan İsrail terör devleti, kurulduğu günden günümüze kadar insanlığa ve Filistin’e zulmetmiştir ve zulmetmeye de devam etmektedir.

İsrail terör devleti dünya barışını tehdit eden, bebek, çocuk, kadın katili, zorba, zalim, haydut ve ırkçı bir devlettir. İsrail terör devletinin bu zalimliğine karşılık Filistin’e ve Filistinli kardeşlerimize daha çok sahip çıkmalıyız.