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İsrail'in yıktığı Aksa televizyonundan yardım çağrısı

20 Kasım 2018 Salı 15:17
İsrail'in yıktığı Aksa televizyonundan yardım çağrısı

GAZZE (AA) - İsrail'in füze saldırısı sonucu tamamen yıkılan Aksa televizyonu söz konusu binanın yeniden yapılması için yardım çağrısında bulundu.

Hamas Hareketine ait Aksa TV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Rıdvan, füzelerle yıkılan televizyon binasının enkazında düzenlediği basın toplantısında, Aksa televizyon kanalına yeni bir merkezin yapılması için tüm dünyadan "desteklerinizle kuralım" kampanyası adı altında yardım beklediklerini ifade etti.

İsrail 12 Kasım'da Gazze'deki Aksa televizyon kanalı merkezine yönelik düzenlediği füze saldırısı sonucu kanalın yayın yaptığı bina yerle bir olmuştu.


Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:17
  1. El-Aksa TV
  2. Filistin
  3. Gazze
  4. Hamas
  5. İsrail'in Gazze'yesaldırısı

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