0553 313 94 23

"İsrail'in yayılmacı iştahı büyüyor"

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur: -"İsrail'in yayılmacı iştahı büyüyor"

29 Nisan 2019 Pazartesi 22:54
"İsrail'in yayılmacı iştahı büyüyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak tehdidiyle ''yayılmacı iştahının'' giderek büyüdüğünü belirtti, bu tehditler karşısında uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail-Filistin sorununun görüşüldüğü oturumda konuşan Mansur, İsrail'deki seçimlerin ardından barış umudunun giderek azaldığını söyledi.

Irkçılıkla suçladığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işlediği ''savaş suçlarıyla'' da ''utanmazca övündüğünü'' ifade eden Mansur, ABD'yi de İsrail'in işlediği suçlara ortak olmakla suçladı.

Netanyahu'nun Batı Şeria'yı ilhak etmekle tehdit ettiğini ve İsrail'in yayılmacı iştahının büyüdüğünü ifade eden Mansur, bu tehditler karşısında uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ise mevcut durumun devam ettiği sürece her iki tarafın daha fazla "radikalleşeceği" daha fazla çatışma ve acı yaşanacağı uyarısında bulundu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 22:54
  1. BMGK
  2. Filistin
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dilber Ay vefat etti
    1. Dilber Ay vefat etti
    2. Kanada sular altında
    3. ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!
    4. Dilber Ay hayatını kaybetti
    5. Maçın ardından
    6. Sanatçı Dilber Ay geçirdiği kalp krizi..
    7. Ehliyetsiz genç önce bariyere,..
    8. "Borçları azalttık, yatırımları..
    9. İslam alimi işkence edilerek öldürüldü!
    10. Faslı doktorlardan "zam" talebiyle..
    11. Çok sayıda cinayetten sorumlu tutulan..
    12. Asya'da kriz tekrar patlak verdi:..
    13. CHP Grup Başkanvekili Özkoç: "MHP’nin..
    14. E.Y. Malatyaspor Teknik Sorumlusu..
    15. Mustafa Denizli: "Tercih hatalarımızın..
    16. Fatih Terim: “Önemli bir avantajı..
    17. TİHEK Başkanı Arslan: “Cinsel istismar..
    18. Gökçek’ten İP'li Türkkan'a teşekkür
    19. Çikolata severlere çikolatalı puding..
    20. Cildinizi doğal bakım maskeleriyle..
    21. Yeni Malatyaspor 'Paşa'lar gibi kazandı!
    22. Çocuğunuz altını ıslatıyorsa ne..
    23. İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 1 Mayıs..
    24. Ülke şokta! Kum fırtınası can almaya..
    25. Cübbeli Ahmet Hoca: Saadet'e oy veren..
    26. PYD'li terörist Salih Müslim: O iki..
    27. Maçın ardından
    28. "İsrail'in yayılmacı iştahı büyüyor"
    29. Bursa’da otomobil tırın altına girdi:..
    30. Rusya’da yeni tecavüz yasası onaylandı
    Cübbeli Ahmet Hoca haksız mı Kaftancıoğlu? Az bile söyledi!
    Cübbeli Ahmet Hoca haksız mı Kaftancıoğlu? Az bile söyledi!
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...

    Günün Karikatürü

    30 Nisan 2019
    Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline getirdi? PKK'nın oyunu bozuluyor
    Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline getirdi? PKK'nın oyunu bozuluyor
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı