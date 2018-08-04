İsrail'in yaraladığı Filistinli çocuk şehit düştü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki gösterilerde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu karnından yaralanan Muaz es-Suveri'nin (15) şehit olduğu belirtildi.

Suveri'nin şehit düşmesiyle 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki şehit sayısı 157'ye yükseldi.

Dün düzenlenen gösterilerde 1 kişinin şehit olduğu, 90'ı gerçek mermi ile olmak üzere 220 kişinin yaralandığı belirtilmişti. 30 Mart'tan bu yana ise 156 kişinin şehit düştüğü, 17 binden fazla Filistinlinin yaralandığı aktarılmıştı.

'BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ'

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.