İsrail’in yanında yer alanları tarih affetmeyecek

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Mavi Marmara baskınına ve Gazze’de yaşanan vahşete dikkat çekerek, “Böyle bir insanlık suçu karşısında İsrail’in yanında yer alanları tarih affetmeyecektir” dedi. Erdoğan, “İsrail bu ferman dinlemez tavrını sürdürdüğü müddetçe, yalnızlaşmaya mahkûmdur” diye konuştu. ŞAM Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’ye gerçekleştirdiği günübirlik ziyarette, Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’la bir araya geldi. Erdoğan, 7 aydır bir hükümetin olmadığı Irak’ta, bir an önce bu boşluğun giderilmesi gerektiğini söyledi. Irak’taki boşluktan komşu ülkelerin de zarar gördüğünü ifade eden Erdoğan, Irak’ta milli bir dayanışma hükümeti kurulması gerektiğini belirtti. İki lider, daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi. Başbakan Erdoğan, buradaki konuşmasında ilk olarak Suriye ile son dönemlerde gelişen ilişkilere değindi ve iki ülke arasında hükümetler düzeyinde yapılan çalışmalardan bahsetti. Erdoğan, ardından bölgede bazı sıkıntılar olduğunun altını çizerek, Irak’ta 7 ay geçmiş olmasına rağmen hâlâ hükümetin kurulamamış olduğunu hatırlattı. Erdoğan, “Irak’ta hükümetin kurulamamış olması komşu ülkeler olarak bizleri üzmektedir. Zira ortada bir boşluk ve bu boşluğun giderilmesi lazım.” dedi. Erdoğan, bu sorunun giderilmesi için ‘bir Iraklılık bilinciyle milli bir hükümet kurulmasının, Irak’ın geleceği için de çok büyük önem arzettiğini’ ifade etti. Erdoğan, “Zira ne mezhepçilik üzerine ne de bir etnik anlayış üzerine kurulacak hükümetin Irak’ın geleceği açısından barışa hizmet etmesi, dayanışmaya hizmet etmesi mümkün değildir. Bu ne Irak’a ne de Irak halkına kazandırır. Onun için bir milli mutabakat hükümetinin, bir dayanışma, kardeşlik hükümetinin süratle kurulması temennimizdir” dedi. Bu konuda Irak’a destek vermeye de hazır olduklarını kaydeden Erdoğan, “Arzumuz ise bunu kendi içlerinde halletmeleridir” diye ekledi.



İSRAİL’İN YANINDA YER ALANLARI TARİH AFFETMEYECEK



İsrail ile Suriye arasındaki barış görüşmelerine de değinen Erdoğan, “Bu konuda başlayan bir süreç vardı. Belli bir noktaya kadar gelmişti. Ama o noktadan sonra sürecin nasıl tıkandığı, hepinizin malumudur. Bu süreç, Gazze’ye yapılan bombardımanla tıkanmıştır ve o noktada kalmıştır” ifadelerini kullandı. Onun ardından meydana gelen hadiseler ve Mavi Marmara saldırısının da ortada olduğunu söyleyen Erdoğan, “Cenevre raporu da ortadadır. Bu raporda, insani olmayan böyle bir vahşetin gaddarca olduğu zaten yer almaktadır. Burada, İsrail özür dilemek durumundadır, ailelere tazminatları ödemek durumundadır. 9 şehidin üzerinden 30 mermi çıkmış ve bu mermiler uzaktan değil, adeta infaz edercesine yakın mesafeden atılmıştır. Bunların adli tıp raporları gerekli olan yerlere de, uluslararası camiaya da gönderilmiş, ulaştırılmıştır. Bütün bu olaylar cereyan ederken hâlâ burada, çekimser kalabilen veyahut da İsrail’in yanında yer alabilen ülke veya ülkeler vardır. Böyle bir insanlık suçu karşısında bu takınılan tavırları tarih affetmeyecektir diye düşünüyor, inanıyorum” şeklinde konuştu. Başbakan Erdoğan, “İsrail bu ferman dinlemez, kendine göre tavırlarını sürdürdüğü müddetçe yalnızlaşmaya mahkum olacaktır, yalnızlaşacaktır” dedi. Erdoğan Esad’la ayrıca Ortadoğu sorunları üzerinde, bundan sonra sürece yönelik neler yapabileceklerini değerlendirdiklerini belirtti. Erdoğan, “Sık sık yapmakta olduğumuz görüşmelerin devamı üzerinde de duracağız” dedi.



TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI SURİYE’DE YAKIN TAKİP İÇERİSİNDE



Başbakan Erdoğan Esad’la ayrıca terörle ilgili konuda neler yapabileceklerini de konuştuklarını aktardı. Erdoğan, bu konuda şöyle devam etti: “Ben, ülkemizdeki terörle mücadeleye vermiş olduğu destek sebebiyle sayın Esad’a çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra sürece yönelik yine yapılacak ortak çalışmalar sebebiyle teşekkür ediyorum. Zira, terör örgütünün içerisinde tabii ki Suriye’de yaşayan ailelerden olanlar da var. Bunlar da zaten bir yakın takibin içerisindedir. Burada yapacağımız müşterek çalışmalarla, inanıyorum ki bir ortak mücadele platformu içerisinde bu işi müşterek olarak çözeceğimizin, en azından minimize edebileceğimizin kanaatindeyim.” Suriye ile yakın işbirliği süreci içerisinde atılan bir diğer adımın ise özellikle Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’da barış, güvenlik ve istikrarın gelişmesine yönelik neler yapılabileceği olduğunu ve bu konuları değerlendirdiklerini kaydeden Erdoğan, bir diğer adımın da özellikle Suriye-Türkiye-Lübnan-Ürdün arasında atılan adımlar olduğunu dile getirdi.



AYM ÜYELİĞİ SORUSU



Basın toplantısı sonrası soruları cevaplayan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyeliği konusunda yaşanan 45 yaş tartışmalarına ilişkin bir soruya, “Yargıtay, Danıştay, Sayıştay gibi kurumlarda üye olanların böyle bir yaş durumu söz konusu değil” diye cevap verdi.



PİŞMEMİŞ AŞA SU KATMAYIN



Suriye’ye ziyareti öncesinde gündemdeki konulara ilişkin soruları cevaplayan Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili bir soruya, “Benim böyle bir taahhüdüm olmadı” diye cevap verdi ve “Pişmemiş aşa kimse su katmasın. Ortada bir pişmiş aş varsa bunu beraber milletçe paylaşırız ama böyle bir şey söz konusu değil” dedi. Tek tip askerliğe ilişkin bir soruya da Erdoğan, “Şu anda silahlı kuvvetler bu konuyla ilgili çalışmalarını bitirdi veya bitiriyor. Bu hafta Pakistan ziyaretimiz olduğu için büyük ihtimalle önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz. Kendileri bize gelip bir brifing verecekler. Brifingden sonra nasıl bir düzenleme yapacağımızı karara bağlayacağız ve onu açıklayacağız” diye cevap verdi.



BUGÜN PAKİSTAN’A GİDECEK



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Pakistan’a gidecek. Başbakanlık Basın Merkezi’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 12-13 Ekim 2010 tarihlerinde Pakistan’a bir ziyaret gerçekleştirecek olan Başbakan Erdoğan’ın, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari, Başbakan Yusuf Rıza Gilani ve diğer üst düzey yetkililerle biraraya geleceği belirtildi. Ziyaret sırasında Pakistan’da yaşanan son yılların en büyük sel felaketinin etkilerini yerinde görecek olan Erdoğan’ın, Türk Kızılayı’nın, selin başından beri gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerini de inceleyeceği bildirildi. Başbakan Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Esad ile bölgesel sorunları ve iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.