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İsrail'in vergi kesintisi Filistin hükümetini zorluyor

24 Nisan 2019 Çarşamba 21:54
İsrail'in vergi kesintisi Filistin hükümetini zorluyor

RAMALLAH (AA) - Filistin Maliye Bakanlığı, İsrail'in vergi kesme krizine temmuz ayına kadar dayanabileceklerini sonrasında ise finansal açıdan daha zor bir aşamaya gireceklerini açıkladı.

Filistin Maliye Bakan Vekili Ferid Gannam, Ramallah'ta düzenlediği toplantıya katılanlara yaptığı açıklamada, hükümetin mali tabloları ve likidite mekanizmalarının temmuz ayına kadar devam edebileceğini söyledi.

Hükümetin, yerel piyasada faaliyet gösteren bankalardan mart-temmuz ayları arasında 457 milyon dolar (yaklaşık 2,68 milyar Türk lirası) finansmana ihtiyaç duyduğuna işaret eden Gannam, İsrail'in kestiği vergi gelirlerinin Filistin hükümetinin aylık gelirinin üçte ikisini teşkil ettiğini, üçte birinin ise ülke içinden toplanan ve yurt dışından gelen hibelerden elde edildiğini belirtti.

Gannam, mevcut krizin devam etmesi halinde hükümetin kamu çalışanlarının maaşlarını yüzde 50-60 kesintili olarak ödemeye devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Bu ay başında hükümet, art arda ikinci kez kamu çalışanlarının maaşlarını yüzde 50 kesintili olarak ödemişti.

Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre, hükümet geçen mart ayında bankalardan 54 milyon dolar (yaklaşık 317 milyon Türk lirası) kredi aldı, bu ay da 71 milyon dolar (yaklaşık 417 milyon tl) daha kredi alması bekleniyor.

Filistin hükümeti şu an İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistinli tutuklu ve şehit yakınları için ayrılan ödeneği kesmesine tepki olarak vergileri almayı reddettiği için şiddetli mali kriz yaşıyor.

İsrail güvenlik kabinesi, 17 Şubat'ta, Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı aylık 11,3 milyon dolar (yaklaşık 66,4 milyon tl) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 21:54
  1. Filistin Maliye Bakanlığı
  2. İsrail
  3. vergi kesintisi

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