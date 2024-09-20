İsrail’in vaadettiği serveti elinin tersiyle itti: Kanlı para istemem!
Rosenborglu Saeter, transfer döneminde İsrail'in Maccabi Haifa takımından gelen teklifi reddetme nedenini açıkladı. Norveçli futbolcu, “Banka hesabımda kana bulanmış para istemem. Milyarlar verseler de İsrail'de oynamam” dedi.
Terör devleti İsrail ekiplerinden Maccabi Haifa'dan aldığı transfer teklifini reddettiğini açıklayan Norveç Eliteserien (1. Lig) Ligi takımlarından Rosenborg forması giyen futbolcu Ole Saeter, çarpıcı açıklamalar yaptı.
İsrail Premier Ligi transfer döneminin son günlerinde adı sıkça Maccabi Haifa ile anılan Norveçli golcü, 850 bin Euro'luk teklifi reddettiğini açıkladı.
“Hiçbir para benim değerlerimi satın alamaz”
28 yaşındaki Ole Saeter transfer dönemine ilişkin yaptığı açıklamada "Maccabi Haifa'nın teklifini reddettim. Çünkü masum hayatlara son veren bir ülkeyi temsil etmeyeceğim. Hiçbir para benim değerlerimi satın alamaz" dedi.
“Milyarlar teklif etseler İsrail’e gitmem”
"Banka hesabımda kana bulanmış para istemem. Kanlı para yerine insanlığı seçerim" ifadelerini kullanan genç futbolcu, milyarlar teklif edilse bile İsrail'e transfer olmayacağını ekledi.