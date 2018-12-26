“İsrail’in Türkiye ve Erdoğan’a karşı başlattığı propaganda zalimce”

Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun başlattığı kara propagandanın beklendiğine vurgu yaparak, “Çünkü İsrail, hiçbir ülkenin Filistin halkının yanında durmasını istemiyor.” dedi.

İsrail’in gerçekleri çarpıtmayı alışkanlık haline getirdiğine dikkati çeken Şeyh Sabri, “İsrail olayları çarpıtmaya ve gerçekleri tahrif etmeye alıştı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı başlatılan propaganda da bu zalimane ve mantıki olmayan alışkanlıktan geliyor.” ifadelerini kullandı.

Şeyh Sabri, İsrail’in Türkiye’ye yönelik tahrifatlarına rağmen dünyanın gerçekleri iyi bildiğine işaret ederek, “Halkımız eskiden beri Türkiye’nin hem halkının hem de hükümetinin duruşunu takdir ediyor. Türkiye’nin genelde Filistin davasına, özel de ise Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya olan desteği sabittir.” şeklinde konuştu.

Netanyahu’nun doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almasını bir kara propaganda olarak niteleyen Şeyh Sabri, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğrudan hedef alınması, imajını tahrif etme çabası ve Erdoğan’ı dünya halkları nezdindeki duruşunu zayıflatma girişimidir. Ancak bana göre bu hedef almanın hiçbir kıymeti yoktur. Bilakis dünyanın Erdoğan’a takdir ve saygısını arttırır.” dedi.

- “Netanyahu Filistinlilere yönelik gerilimi tırmandırabilir”

İsrail’de genel seçimlerin erkene alınması kararını da değerlendiren Şeyh Sabri, Filistin halkının seçimlere güvenmediğini ve hiçbir umut bağlamadığını belirtti.

Şeyh Sabri, İsrail’in seçim süreciyle birlikte Filistinlilere yönelik gerilimi arttırabileceği uyarısında bulunarak, “Her türlü senaryo muhtemel. Netanyahu popülaritesini arttırmak için gerilimi tırmandırabili ve olay çıkartabilir. Netanyahu ayrıca, kendisinin ve hükümetinin bulaştığı yolsuzlukları örtmek ve İsrail kamuoyunu meşgul etmek için gerilimi tırmandırabilir.” ifadelerini kullandı.

Tüm İsrail partilerinin Filistin halkının haklarını görmezden geldiğine dikkati çeken Şeyh Sabri, “Biz bu seçimlere güvenmiyor ve umut bağlamıyoruz. Çünkü tüm Yahudi partiler, devletin Yahudiliği ve Filistin halkının haklarını zayi etme konularında müttefiktir.” şeklinde konuştu.

Netanyahu liderliğindeki 5 partili koalisyon hükümeti bugün yaptıkları toplantının ardından erken seçime gitme kararı almıştı.

Kasım 2019'da yapılması planlanan genel seçimlerin 9 Nisan'a alınması kararlaştırılmıştı.

- Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturması

İsrail Başbakanı Netanyahu, 4000 numaralı telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında Bezeq şirketine 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

İsrail polisi, bu ay başında soruşturmasını tamamlayarak Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu hakkında rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla dava açılması talebiyle dosyayı Başsavcılığa göndermişti.

Polisin dava açılması tavsiyesinin ardından Siyonist Birlik Bloku lideri Livni, Netanyahu'yu istifaya çağırmıştı.