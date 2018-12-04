İsrail'in "tünel" operasyonu Lübnan'ın yakın takibinde

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkenin güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan gelişmeleri yakından takip etmeleri için güvenlik güçlerine talimat verdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın, İsrail ordusunun Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki hareketliliğinin ardından, başta Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Saad el-Hariri ve Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn'la olmak üzere bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmelerde İsrail'in sınır bölgesindeki hareketliliğinin ele alındığı aktarılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn'ın, güneyde yaşanan gelişmeleri yakından takip etmeleri için güvenlik güçlerine talimat verdiği kaydedildi.

Lübnan ordusundan daha önce yapılan açıklamada da güney sınır bölgesinde durumun sakin ve istikrarlı olduğu, İsrail tarafındaki hareketliliğin takip edildiği bildirilmişti.

İsrail ordusu, bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde "Hizbullah'a ait tüneller" bulunduğunu öne sürerek, bu tünelleri imha etmek için Lübnan sınırında operasyon başlattığını duyurmuştu.

Operasyonun "günlerce" sürebileceği ve İsrail topraklarında sınırlı kalacağı kaydedilen açıklamada, "Sınır ötesi saldırılar için kazılan bu tüneller İsrail ordusu tarafından faaliyete geçmeden ve İsrailli sivillerin güvenliğine tehdit olmadan önce tespit edilmiştir. Bu olay İsrail'in egemenliğinin ciddi şekilde ihlalidir." ifadelerine yer verilmişti.