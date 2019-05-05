0553 313 94 23

"İsrail'in suçlarına karşı daha önce görülmemiş cevap verilecek"

Gazze'deki Ortak Operasyonlar Odası, "işgalci İsrail'in işlediği suçlara karşı daha önce görülmemiş şekilde cevap verileceğini" bildirdi

05 Mayıs 2019 Pazar 03:10
"İsrail'in suçlarına karşı daha önce görülmemiş cevap verilecek"

GAZZE (AA) - Gazze'deki grupların silahlı kanatları, İsrail'e karşı "daha önce görülmemiş şekilde karşılık verme kararı aldıklarını" kaydetti.

Gazze'deki grupların askeri kanatlarını içine alan Ortak Operasyonlar Odası tarafından yayımlanan bildiride, "işgalci İsrail'in işlediği suçlara karşı daha önce görülmemiş şekilde cevap verileceği" belirtildi.

Bildiride, "direnişin bu kararına düşmanın güvenli olması gereken sivil yapıları hedef almasındaki ısrarının neden olduğu" vurgulandı.

Gazze Şeridi'nden dün sınırda keskin nişancı ateşi açılmış ve 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli şehit olmuştu.

Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana yapılan barışçıl "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli, İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bugün çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail'in saldırılarında 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 5 Filistinli şehit olmuş, 40 Filistinli de yaralanmıştı.

Atılan roketler nedeniyle de biri ağır olmak üzere 2 İsrailli yaralanmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin bulunduğu bina da yıkılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 03:10
  1. Gazze Şeridi
  2. İsrail
  3. Ortak Operasyonlar Odası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'in son saldırılarında 2 Filistinli şehit oldu
    1. İsrail'in son saldırılarında 2..
    2. İsrail Gazze’de bir camiyi vurdu: 3..
    3. "İsrail'in suçlarına karşı daha önce..
    4. Gazze’de ölü sayısı 6’ya yükseldi
    5. "Suskunluk İsrail'e cesaret veriyor"
    6. ABD'den İsrail'in, AA ofisinin de..
    7. Şanlıurfa'da 4 çocuk kayboldu
    8. Fatih Yedikule’de binanın tabanı..
    9. Badem toplamaya giden 4 çocuk kayboldu
    10. Fatih, Kıbrıs'ın batısında sondaj..
    11. Küstah Mısır'dan "Türkiye'yi durdurun"..
    12. Bursa'da park halindeki tır dereye düştü
    13. GÜNCELLEME - Fatih'te bir bina çökme..
    14. İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı..
    15. Almanya'da "50. Yılında Türkçe Ana Dil..
    16. İsrail vurmaya Gazze'deki Filistinli..
    17. Sadakataşı Derneği ve Fetih-Der'den..
    18. İsrail "Dünya Basın Özgürlüğü..
    19. Kahramanmaraş’ta fuhuş operasyonunda 4..
    20. İsrail Gazze’yi vurmaya devam ediyor
    21. Afyonspor’un antrenörü Cevdet Göç, son..
    22. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    23. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:..
    24. "Libya'nın güneyindeki güvenlik..
    25. Bayern Münih dolu dizgin!
    26. İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı..
    27. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa..
    28. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:..
    29. Fatih Yedikule’de binanın tabanı çöktü..
    30. Libya hükümetinden, "Türkiye'den silah..
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Ahmet Davutoğlu'dan 'kurgu' iddialarına zehir zemberek cevap
    Ahmet Davutoğlu'dan 'kurgu' iddialarına zehir zemberek cevap
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    Saadetli vekilden skandal 'Çamlıca Camisi' benzetmesi
    Saadetli vekilden skandal 'Çamlıca Camisi' benzetmesi

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit