İsrail’in son saldırısında 2 Filistinli genç şehit oldu

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bugün öğleden sonra yaptığı son saldırıda 2 Filistinli gencin daha şehit olduğunu açıkladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin saldırısı sonucu Gazze’nin doğusunda Şecaiye Mahallesi’nde Bilal Muhammed El Bena ve Abdullah Ebu Ata isimli iki Gazzeli gencin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölen iki gencin de 20’li yaşlarda olduğu kaydedildi.

İsrail’in Gazze’ye Cumartesi sabahı başlattığı saldırılarda ölenlerin sayısı 9’a, yaralıların sayısı da 80’e yükseldi. Ölenlerin arasında 14 aylık bir bebek ile hamile bir kadının da bulunduğu bildirildi.