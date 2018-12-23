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Katil İsrail'in skandal sürgün planı ortaya çıktı!

Terör devleti İsrail'e ait 1949 tarihli bir belgede, Filistin'in kuzeyindeki Müslümanların yerlerinden sürgün edilmesi planı basına sızdı.

23 Aralık 2018 Pazar 14:33
Katil İsrail'in skandal sürgün planı ortaya çıktı!

İsrail basınının önde gelen gazetelerinden Haaretz'in haberine göre, söz konusu plan, dönemin İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Walter Eytan'ın, Dışişleri Bakanı Moşe Şaret'e Arap ülkeleri ile yaşanan savaşta ateşkes sağlanmasından 6 ay sonra yolladığı belgede yer alıyor.

10 binden fazla insan göçe zorlandı

Belgede, Filistin'in kuzeyindeki tarihi bölgelerde yaşayan çoğu Hristiyan, bir kısmı ise Dürzi ve Çerkeslerden oluşan 10 binden fazla insanın güvenlik nedeniyle başka bölgelere göç ettirilmesi planı geçiyor.

Belgede Eytan'ın, planın İsrail'in ilk başbakanı David Ben-Gurion'un olurunu aldığını belirtmesi, ancak operasyon maliyetini karşılamak için Dışişleri Bakanı Şaret ve Maliye Bakanı Eliezer Kaplan'ın onayını istemesi de dikkati çekiyor.

Eytan'ın, Şaretten plan hakkında görüşünü istediği ancak kendisinin siyasi nedenlerden dolayı söz konusu plana karşı olduğu belirtiliyor.

1 yılda 1 milyon Filistinli sürgün edildi

Tarihi kaynaklara göre, 1948 yılında 850 bin ila 900 bin Filistinli, Siyonist çetelerce yerlerinden edilirken 550'den fazla köy de yok edildi.

5 milyondan fazla filistinli mülteci

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) göre ise, Batı Şeria, Ürdün, Suriye, Lübnan ve dünyanın geri kalanındaki kamplarda 5 milyondan fazla Filistinli mülteci bulunuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 14:33
  1. İsrail
  2. filistinli mülteci

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