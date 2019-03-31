İsrail'in sınır dışı etmeye çalıştığı AA foto muhabirinin duruşması yapıldı AA foto muhabiri Mustafa Kharouf'un avukatı Adi Lustigman: -"Kharouf, foto muhabiri olması nedeniyle Kudüs'ün sokaklarında yaşanan ve İsrail'in kayıt altına alınmasını istemediği bazı olayları takip etmekten başka bir şey yapmadı"-Kharouf'un eşi Temam Kharouf: -"Kharouf'a yöneltilen suçlamaları kesinlikle kabul etmiyoruz, hepsi tamamen şüpheden ibaret ve gerçekle alakası yok"

KUDÜS (AA) - İsrail yönetiminin "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle sınır dışı etmeye çalıştığı Anadolu Ajansı'nın Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf'un (32) 3. duruşması yapıldı.



İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan İsrail’in Kudüs Merkezi Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 22 Ocak'tan bu yana Givon Sınır Dışı Merkezi'nde gözaltına tutulan Kharouf getirilmedi.



Yerel ve uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği mahkemeye, Mustafa'nın eşi Temam, 1,5 yaşındaki kızı Asya'nın yanı sıra diğer akrabaları ile arkadaşları katıldı.



Duruşmada, Kharouf'un avukatı Adi Lustigman, müvekkilinin uzun zamandır oturma izni almaya çalıştığını ve hiçbir ülke vatandaşı olmadığı için sınır dışı edilmesi halinde gidecek bir yerinin olmadığını belirtti.



Lustigman, Kharouf'un eşi Temam'ın Doğu Kudüs'te oturma izni yerine geçen ve Filistinlilere verilen "Kudüs kimliğine" sahip olduğunu, dolayısıyla müvekkilinin yaptığı evlilik nedeniyle "aile birleşiminden" yararlanması gerektiğini ancak İsrail'in bunu da reddettiğini dile getirdi.



Kharouf'un avukatının savunmasının ardından hakim, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) yetkilisinin mahkemeye "gizli delilleri" sunacağını belirterek, Lustigman da dahil olmak üzere salondaki herkesi dışarı çıkardı.



Yaklaşık yarım saat sonra avukat Lustigman ve duruşmaya katılanları salona geri davet eden hakim, Şabak yetkililerinin Kharouf'un "bazı yasa dışı örgütlerle bağlantısı" olduğu iddiasında bulunduğunu ifade etti.



Müvekkili hakkındaki suçlamaları reddeden Lustigman, mahkemeden Kharouf'u serbest bırakılmasını talep etti.



Lustigman'ın savunmasının ardından hakim, kararını sonra açıklayacağını belirterek duruşmayı sonlandırdı.



Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lustigman, Kharouf'un neden duruşmaya getirilmediği yönündeki soruya "Mahkeme yetkilileri bir hata olduğunu söylediler. Mahkemenin Kharouf'un tutulduğu gözaltı merkezine bugün duruşması olduğunu bildirmeleri gerekiyordu ancak bu yapılmamış. Kharouf'un duruşmaya gelemeyeceği için mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe ertelemeyi önerdi, ancak duruşmanın biran önce yapılmasını istediğimiz için bu öneriyi reddettik." dedi.



-"Kharouf'un foto muhabirliği yapmaktan başka suçu yok"



Lustigman, Şabak'ın mahkemeye Kharouf'un aleyhine olduğu iddia edilen bazı "delilleri" mahkemeye sunduğunu ancak iddia edilen "delillerin" kendisine dahi henüz gösterilmediğini bildirdi.



Müvekkilin işi olan gazetecilik görevini yerine getirdiğini ve geçmişinin temiz olduğunu dile getiren Lustigman, "Kharouf, foto muhabiri olması nedeniyle Kudüs'ün sokaklarında yaşanan ve İsrail'in kayıt altına alınmasını istemediği bazı olayları takip etmekten başka bir şey yapmadı. Herhangi bir ülkenin vatandaşı olmadığı için buna benzer olayları takip eden diğer gazetecilere oranla Kharouf'un gözaltına alınması daha kolay." diye konuştu.



Kharouf'un ebeveynleri, eşi, kardeşleri de dahil olmak üzere ailesinin tüm üyelerinin Kudüs'te yaşadığını ve müvekkilinin de Kudüs'te büyüdüğünü ifade eden Lustigman, "Bugün mahkemeye sunulan deliller ışığında Kharouf'un ne ile suçlandığını bilmiyorum. Müvekkilimin hiçbir ülke vatandaşlığı olmaması nedeniyle gidecek hiçbir yeri yok. Umarım mahkeme adil bir karar verir." ifadelerini kullandı.



Lustigman, mahkemenin müvekkili hakkındaki kararını ne zaman açıklayacağının henüz netlik kazanmadığını ancak birkaç gün içerisinde kararın verileceğini umduğunu da kaydetti.



-"Eşim hakkındaki suçlamalar asılsız"



AA foto muhabirinin eşi Temam Kharouf ise kocasının 70 gündür gözaltına tutulduğunu ve o günden bu yana Kharouf'un kızı Asya'yı kucağına alamadığını söyledi.



Eşi hakkındaki suçlamalara tepki gösteren Temam, "Kharouf'a yönetilen suçlamaları kesinlikle kabul etmiyoruz, hepsi tamamen şüpheden ibaret ve gerçekle alakası yok. Kimse de gelip bize bakın bunlar suçları bunlar da delilleri bu da cezası diyemiyor. Her mahkemede karar bekliyoruz. Ancak her defasında oyalama yoluna gidiyorlar." dedi.



-"Kharouf Kudüs'ün evladıdır"



Temam, eşinin Ürdün'ün Kudüs'te yaşayan Filistinlilere verilen geçici pasaportun dışında hiçbir kimliği olmadığını ve bu pasaportun vatandaşlık anlamına gelmediğini dile getirerek, "Kharouf da tüm Kudüslüler gibi buna sahip. Bu vatandaşlık değil kesinlikle. Kharouf Kudüs’te yaşayan bir Filistinlidir. Babası Filistinli, Kudüs’ün evladıdır Kharouf." diye konuştu.



Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin hemen hemen hepsinin geçici Ürdün pasaportu taşıdığını, İsrail'in Kharouf'a yaptıklarını diğer tüm Filistinlilere de yapabileceğini vurgulayan Temam şunları kaydetti:



"İsrail’in niyeti çok açık. Ben eşimin gözaltında tutulduğu 70 günden bu yana neler yaşadığımızı anlatamam. Kızı babasından uzak, ailenin her ferdinin psikolojisi bozuk. Bu durum hepimizi, tüm Kudüslüleri, tüm Filistinlileri tehdit eden bir durum, sadece Mustafa için geçerli değil. Bir gece kapıyı çalıp Mustafa’yı evinden aldılar ve 70 günden fazladır içeride tutuluyor. Hepimizin başına aynı şey gelebilir. Bu sadece Mustafa’nın değil, tüm Kudüs’ün ve Filistin’in davasıdır."



-Kharouf 70 gündür gözaltında



İsrail güçleri, AA foto muhabiri Mustafa Kharouf'u 22 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki evinden gece saatlerinde" oturma izni olmadığı" gerekçesiyle gözaltına almıştı.



O günden bu yana Kharouf, hukuki mücadelesine devam ederken, İsrail, oturma izni olmadığı gerekçesiyle AA foto muhabirini büyüdüğü ve tüm ailesinin yaşadığı yer olan Doğu Kudüs'ten çıkararak zorla Ürdün'e göndermek istiyor.



Babasının çalışmak için gittiği Cezayir'de 1986'da doğan Kharouf, ailesiyle 12 yaşındayken Doğu Kudüs'e yerleşti. O günden bu yana oturma izni almak için uğraşan Kharouf'a aradan geçen 20 yıla rağmen gereken izin verilmedi.



Doğu Kudüs'te oturma izni yerine geçen "Kudüs kimliği" sahibi Temam ile evlenen Kharouf, geçtiğimiz yıllarda "aile birleşimine" başvursa da bu girişiminden de sonuç alamadı.



İsrail makamları Kharouf'u sınır dışı ederse eşi Temam ve 1,5 yaşındaki kızı Asya'dan koparılmış olacak.



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